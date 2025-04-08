DS Automobiles Nisan 2025 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre marka DS 7 Opera BlueHDi 130 ve Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 versiyonlarını 400 bin liraya 2 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleri ile satıyor.
- Ayrıca DS 7'nin Etoile BlueHDi 130 versiyonu ile birlikte DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.