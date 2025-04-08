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DS Automobiles Nisan 2025 kampanyasını duyurdu

DS Automobiles, DS 7 ve DS 4 modellerine yönelik nisan ayı finansman seçeneklerini duyurdu.

08 Nisan 2025 | 08:12
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 08:43
DS Automobiles Nisan 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre marka DS 7 Opera BlueHDi 130 ve Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 versiyonlarını 400 bin liraya 2 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleri ile satıyor.
  • Ayrıca DS 7'nin Etoile BlueHDi 130 versiyonu ile birlikte DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

 

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Bugün temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada 4 hissede tedbir kararı
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
Uzmanlardan borsa ve kripto para yorumları
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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