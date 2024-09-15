DS Automobiles SM Tribute'u tanıttı

DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, "Mirasımızı, ikonik modellerimiz DS ve SM ile güçlendirmeyi istiyoruz, avant-garde tasarıma olan bağlılığımız da buradan geliyor" dedi.

1 Efsane modele övgü DS Automobiles, Chantilly Arts and Elegance etkinliğine ilk katılımının onuncu yılını kutlamak için efsanevi Citroen SM'yi anımsatan tek seferlik bir konsept otomobil olan SM Tribute'u tanıttı.

2 TASARIM YARIŞMASI Şirket, 2020'nin ilkbaharında sosyal ağlarında SM2020 adı altında bir dizi eskiz paylaşmıştı. DS Design Studio Paris tasarımcıları arasında düzenlenen bir tasarım yarışmasının sonucunda ortaya çıkan bu çizimler, 1970'de pazara sunulan SM modelinin yeniden yorumlanmasını sağladı.

3 GELECEK MODELLER... Tasarım ekibi, eskiz çizimler aracılığıyla, tarihi DS Automobiles modelleri DS ve SM’nin mirasına yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekip, SM modelinin son 50 yıl boyunca gelişmeye devam ettiğini hayal ederek bir tasarım ortaya koydu. Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, ikonik modelleri üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, on yılın sonunda ortaya koyacakları gelecek modellerin şeklini belirlemeye yönelik araştırmaları desteklediklerini kaydetti.

4 'İKONİK MODELLERE BAĞLILIK' Metroz, 'Topluluğumuz bu eskiz paylaşımı sürecinde bize birçok güçlü mesaj gönderdi. Birinci mesaj topluluğumuzun mirasımız olan ikonik modellere çok bağlı olduğuydu. İkincisi ise kimsenin orijinal tasarımın bozulmasını istemediğiydi. Mirasımızı, ikonik modellerimiz DS ve SM ile güçlendirmeyi istiyoruz, avant-garde tasarıma olan bağlılığımız da buradan geliyor.' değerlendirmesinde bulundu.