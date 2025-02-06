DS Automobiles Şubat 2025 kampanyasını duyurdu
DS Automobiles şubat ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.
06 Şubat 2025 | 12:47
Son Güncellenme: 06 Şubat 2025 | 13:33
- Şirketin açıklamasına göre DS 7'nin OPERA BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor.
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli, 600 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle sunuluyor.
- DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle tılıyor.