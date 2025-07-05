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DS Automobiles Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu

DS Automobiles, DS 7 ve DS 4 modelleri için temmuz ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

05 Temmuz 2025 | 13:11
DS Automobiles Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda DS 7 Etoile BlueHDi 130 versiyonu için 500 bin lira tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faiz oranlı kredi seçeneği sunuluyor.

DS 7'nin şarj edilebilir hibrit versiyonları olan Plug-in Hybrid AWD 300 ve Performance Plug-in Hybrid AWD 360 için ise 450 bin lira tutarında, 12 ay vadeli ve aynı faiz oranlı kredi seçeneği sağlanıyor. DS 7 modellerinde ayrıca takas desteği de yer alıyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 versiyonu için ise 250 bin lira tutarında, 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği sunuluyor. AA

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