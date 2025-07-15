Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? 7 bin 438 lira ödenecek...

Ehliyet yenileme için son tarih 31 Temmuz 2025. Bu tarihten sonra yenileme ücreti önemli ölçüde artacak. Ağustos itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak. Ancak, 31 Temmuz 2025'e kadar eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti sadece 15 TL. Bu ücreti anlaşmalı bankalara veya PTT şubelerine yatırabilirsiniz.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Ehliyetinizi yenilemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Randevu Alın: Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, mobil uygulama üzerinden veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu almanız gerekiyor.

Gerekli Evrakları Hazırlayın:

Mevcut eski sürücü belgeniz.

15 TL'lik başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu.

Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresiniz.

Nüfus Müdürlüğüne Başvurun: Randevu saatinizde gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüğüne giderek başvurunuzu tamamlayın.

Başvurunuzun ardından yeni sürücü belgeniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılacak ve PTT aracılığıyla belirttiğiniz adrese teslim edilecek. Yeni ehliyetiniz gelene kadar, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alacağınız geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yeni ehliyetler adrese teslim ediliyor

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.