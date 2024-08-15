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Elektrikli araç şarj istasyonlarında 'roaming' dönemi

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinin çatı kuruluşu Emobilite Operatörleri Derneği (EMOD), tüm şarj istasyonlarında tek bir üyelikle hizmet alınmasını sağlayan "roaming" dönemini başlatıyor.

15 Ağustos 2024 | 12:41
Elektrikli araç şarj istasyonlarında 'roaming' dönemi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, EMOD, elektrikli araç ekosisteminin sürdürülebilir şekilde büyümesi için önemli bir adım attı.

EMOD'un ulusal stratejiyle uyumlu hareket etme kararlılığını ve elektrikli araç ekosisteminin gelişimi için sektörel iş birliğinin önemini ortaya koyan adımın, Türkiye'deki emobilite ekosisteminin Avrupa'daki benzer sistemlerle rekabet edebilir seviyeye gelmesini sağlayacağı öngörülüyor.

EMOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Türkiye'deki şarj istasyonlarının birbirleriyle entegre olması gerektiğini belirterek, bu bağlamda roaming sisteminin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Pınar, şarj istasyonları arasındaki uyumun sadece sektörel bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini aktararak, "Bu sistem sayesinde kullanıcılar, farklı operatörlere ait istasyonlardan kesintisiz hizmet alabilecekler. Bu adım, ulusal şarj istasyonu ağı stratejisine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Özellikle Avrupa Komisyonu'nun benzer yaklaşımlarla sürdürülebilir mobiliteyi desteklediği bir dönemde, Türkiye'nin de bu küresel eğilimi takip etmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Roaming sisteminin hayata geçirilmesi için, sektör temsilcileri ile yoğun bir iş birliği sürecinin yürütüldüğünü bildiren Pınar, yakın gelecekte bu konuda somut adımlar atılacağını ve paydaşlara sunulacak bir yol haritasının hazırlandığını, ilgili düzenleyici kurumlara da başvuru yapılacağını kaydetti.

Pınar, bu sistemin, elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına erişimini kolaylaştırarak, sektörün genel hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

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Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
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