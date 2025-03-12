Elektrikli araç satışları 2 ayda yüzde 30 arttı: Tesla satışlarda dip yaptı

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı verilere göre, satışlar büyümeye devam ediyor.

Küresel elektrikli araç satışları, şubatta yıllık bazda yüzde 49 artışla yaklaşık 1,2 milyona ulaştı. Ancak satışlar geçen ay, Ocak 2024'e göre yüzde 3 azaldı.

Dünyadaki elektrikli araç satışları Ocak-Şubat 2025'i kapsayan iki aylık dönemde ise geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 30 artarak 2,4 milyon oldu.

Bu dönemde toplam satışların 1,4 milyonu Çin'de kayıtlara geçti ve buradaki elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 35 yükseldi. Çin'de yılın ilk 2 ayında 130 bin adet BYD marka araç satıldı.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta, elektrikli araç satışları ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 20 artışla 500 bin seviyesinde gerçekleşti. Birçok Avrupa ülkesinde elektrikli araç satışları büyümesine rağmen ocakta yürürlüğe giren yeni vergi nedeniyle satışlar Fransa'da zayıf seyretti.

Elektrikli araç satışları, ABD, Meksika ve Kanada'da da söz konusu dönemde yüzde 20 artarak 300 bine ulaştı.

ABD'de elektrikli araç satışları yılın iki aylık döneminde yıllık bazda yüzde 28 büyüdü. Ülkede, Başkan Donald Trump, elektrikli araçlara sağlanan teşvikleri kaldıracağını açıklarken, söz konusu teşvikler yürürlükten kaldırılana kadar tüketicilerin bundan yararlanmaya devam edeceği öngörülüyor.

Dünyanın geri kalanındaki ülkelerde toplam elektrikli araç satışları ocak-şubat döneminde yüzde 35 büyüyerek 200 bin oldu.

TESLA SATIŞLARI KESKİN DÜŞTÜ

Rho Motion verilerine göre, ABD'nin en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla, Avrupa ve Çin'deki satışların düşmesiyle yıla "sarsıntılı bir başlangıç" yaptı.

Tesla satışları ocakta Avrupa'da yüzde 47 ve Çin'de yüzde 15 geriledi.

Tesla'nın Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Belçika'daki satışları yüzde 63'lük bir düşüşle bu dönemde dibi gördü.

Avrupalıların, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın bölge siyasetine karışmasına, Tesla almayarak tepki gösterdiği düşünülüyor.

BYD SATIŞLARI AB'NİN GÜMRÜK TARİFELERİNE RAĞMEN ARTIYOR

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, elektrikli araç satışlarına ilişkin değerlendirmesinde, şubatta satışlarda görülen yaklaşık yüzde 50'lik artışın "sağlam bir başlangıç" olduğunu belirterek, büyümenin büyük bir kısmının Çin'den geldiğini dile getirdi.

Özellikle AB'nin uyguladığı yüksek gümrük tarifelerine rağmen Çin'in yerli markası BYD'nin satışlarında yurt içi ve uluslararası çapta yavaşlama belirtisi görülmediğini kaydeden Lester, "Avrupa'da bataryalı elektrikli otomobiller yılın başından beri görülen yüzde 29'luk artışla gözde araçlar oldu. Öte yandan, Fransa'nın bataryalı elektrikli araçlara uygulamaya başladığı vergi, bu yıl neredeyse söz konusu araç satışlarında ülkede neredeyse yüzde 50 düşüşe yol açtı." ifadelerini kullandı.

Lester, Kuzey Amerika'da ise yılın iki ayında yüzde 20'lik istikrarlı bir büyüme görüldüğünü belirterek, ABD'li sürücülerin teşvikler kaldırılmadan önce vergi indirimlerinin son aylarından faydalanarak yüzde 30 daha fazla elektrikli araç satın aldığını aktardı. AA