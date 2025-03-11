Türkiye’de elektrikli araç pazarı büyümesini sürdürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılında elektrikli otomobil satışları yüzde 129 artışla 185.513’e yükseldi.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj istasyonlarına olan talep de arttı. Aynı dönemde şarj noktası (soket) sayısı yüzde 120 artışla 26.046’ya ulaştı. Avrupa Birliği’nde 13 araca bir şarj soketi düşerken, Türkiye’de her 7 araca 1 soket düşüyor.

“Elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri için şarj istasyonlarının, elektrikli araç sayısından daha hızlı artması gerekiyor” diyen Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, şarj istasyonu yatırımlarını hızlandırdıklarını açıkladı.

Şakacı, “Motor gücü 160 kW olan elektrikli araçlar için uygulanan yüzde 10’luk ÖTV indirimi, her yıl alınan motorlu taşıtlar vergisinden yüzde 75 oranında indirim, çevre bilinci ve geleneksel araçlardan yüzde 75 daha ekonomik olan yakıt maliyetleri, elektrikli otomobillere talebi artırıyor. Ancak talebi karşılamak için şarj istasyonlarının, elektrikli araç sayısından daha hızlı artması gerekiyor” dedi.

‘ÜLKEMİZİN HER NOKTASINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ’

Üçay Mühendislik olarak, Türkiye’deki şarj istasyonu altyapısının talebi karşılaması için yatırımlarını sürdürdüklerini aktaran Şakacı, şöyle devam etti: “2025 yılı ve sonrasında e-mobilite ekosisteminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak için Elaris markamızla stratejik yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. 2026 yılında Türkiye genelinde ki araç şarj istasyonu sayımızı 1500 adetin üzerine çıkararak, ülkemizin her noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarına erişimini kolaylaştırmayı, verimli, çevreci ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.”