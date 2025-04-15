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Elektrikli araç satışları arttı: Tarifeler fiyatları etkileyecek mi?

Küresel elektrikli araç satışları ilk çeyrekte yüzde 29 yükseldi. Çin ve ABD arasında elektrikli araçlarda kısıtlı bir ticaret olması nedeniyle, tarifelerin etkisinin kısıtlı olacağı öngörülüyor. Ancak Tesla'nın Çin'den ihraç edilen modellerinde fiyatların neredeyse ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.

15 Nisan 2025 | 10:31
Son Güncellenme: 15 Nisan 2025 | 10:57
Elektrikli araç satışları arttı: Tarifeler fiyatları etkileyecek mi?

Dünyada yılın ilk üç ayında elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 4,1 milyon olurken, satışların yüzde 58,5'i Çin'de gerçekleşti.

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları martta 1,7 milyona ulaştı.

Satışlar martta yıllık bazda yüzde 29, aylık bazda yüzde 40 artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde ise dünyadaki toplam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 4,1 milyon oldu.

Bu dönemdeki satışların 2,4 milyonu Çin'de, 900 bini Avrupa'da, 500 bini Kuzey Amerika'da ve 300 bini de dünyanın diğer bölgelerinde kayıtlara geçti.

ÇİN'DE SATIŞLAR İLK ÇEYREKTE YÜZDE 36 BÜYÜDÜ

Böylece, Çin toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 58,5'ini oluşturdu. Çin'de satışlar ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 36 arttı. Sadece martta Çin'de bir milyona yakın elektrikli araç satıldı.

Bu alanda Çin ve ABD arasında küçük miktarda ikili ticaret olması nedeniyle, Çin ve ABD arasındaki tarife geriliminin elektrikli araçlarda kısıtlı bir etkisi olacağı öngörülüyor.

Ancak, Tesla'nın Model S ve Model X araçları düşük hacimlerde de olsa Çin'den ABD'ye ihraç ediliyor ve mevcut tarifeler nedeniyle bu Tesla araçların fiyatlarının neredeyse ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.

ABD'DE TARİFE ETKİSİYLE FİYATLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Elektrikli araç satışları ABD, Kanada ve Meksika'da söz konusu dönemde yüzde 16 artış gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın şubatta Meksika ve Kanada'ya karşı ve sonrasında martta ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yönelik açıkladığı yüzde 25 tarifelerin fiyatları yükseltmesi beklenirken, tarifelerin ABD'li tüketiciler için fiyatları yükselteceği öngörülüyor.

Özellikle Güney Kore ve Japonya'daki otomobil üreticilerinin yanı sıra Meksika'da faaliyet gösteren ve ABD pazarına önemli miktarda uygun fiyatlı model ihraç eden ABD'li otomobil üreticileri için sektör görünümünün büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

ABD'de 2024'te satılan elektrikli araçların yüzde 60'ı ülke içinde üretilen araçlardan oluşurken, kalan kısmının çoğunluğu Japonya, Güney Kore ve Meksika'da üretildi.

İNGİLTERE'DE AYLIK SATIŞ REKORU

Avrupa'da elektrikli araç pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 27 büyürken, birçok ülkedeki satışlarda güçlü artışlar görüldü.

Almanya'da bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 37, İtalya'da yüzde 64, İngiltere'de yüzde 42 arttı. İngiltere'de martta 100 binin üzerinde elektrikli araçla aylık satış rekoru kırıldı.

Öte yandan, Fransa'da ise elektrikli araçlara yönelik teşviklerin azaltılmasıyla satışlar ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 18 geriledi.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, dünyada yılın ilk çeyreğinin çalkantılı geçmesine rağmen küresel elektrikli araç pazarında güçlü bir büyüme yaşandığını belirtti.

İngiltere gibi bazı ülkelerde sürücülerin giderek daha fazla elektrikli araçlara yönelmeye devam ettiğini ve satış rekorları görüldüğünü kaydeden Lester, "Öte yandan, Kuzey Amerika için tahminler, mevcut Beyaz Saray yönetiminin politika duyurularının hızına yetişmekte zorlanıyor. Elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonlardaki azalmalar ve ağır tarifelerin sektör üzerinde soğutucu bir etkisi olacağı kesin." ifadelerini kullandı.

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