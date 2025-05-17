Elektrikli araçlar yükselişte mi? İşte TÜİK verileri ile en çok satılan otomobiller

TÜİK'in verilerine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 191 bin 983 oldu. Bu araçların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Motosiklet: %43,5

Otomobil: %41,9

Kamyonet: %9,0

Traktör: %2,7

Kamyon: %1,7

Minibüs: %0,8

Otobüs: %0,3

Özel Amaçlı Taşıtlar: %0,1