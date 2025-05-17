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Elektrikli araçlar yükselişte mi? İşte TÜİK verileri ile en çok satılan otomobiller

Otomobil fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiler, araç satışlarını önemli ölçüde artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ait trafik tescil verilerini yayımlayarak en popüler renk, motor ve yakıt tiplerini gözler önüne serdi.

17 Mayıs 2025 | 11:18
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2025 | 11:20
Elektrikli araçlar yükselişte mi? İşte TÜİK verileri ile en çok satılan otomobiller

TÜİK'in verilerine göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 191 bin 983 oldu. Bu araçların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Motosiklet: %43,5

Otomobil: %41,9

Kamyonet: %9,0

Traktör: %2,7

Kamyon: %1,7

Minibüs: %0,8

Otobüs: %0,3

Özel Amaçlı Taşıtlar: %0,1

 

En Çok Satan Otomobil Markaları (Nisan):

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde ilk sıraları şu markalar aldı:

  • Renault: %10,3
  • Fiat: %8,1
  • Toyota: %7,7
  • Volkswagen: %7,2
  • Peugeot: %6,8
  • Hyundai: %5,7
  • BYD: %5,3
  • Opel: %4,6
  • Skoda: %3,9
  • BMW: %3,8
  • Chery: %3,6
  • Mercedes-Benz: %3,5
  • Citroen: %3,4
  • Ford: %2,9
  • Audi: %2,4
  • Nissan: %2,4
  • Kia: %2,4
  • Dacia: %2,2
  • Mini: %1,5
  • Volvo: %1,3
  • Diğer Markalar: %10,9

 

 

 

Yakıt Türlerinde Benzinli Araçlar Hâlâ İlk Sırada:

Ocak-Nisan dönemine ait yakıt türü tercihleri incelendiğinde, içten yanmalı motorlu araçlara olan ilginin devam ettiği görüldü. Kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı şu şekilde:

  • Benzin: %48,1
  • Hibrit: %28,3
  • Elektrikli: %13,1
  • Dizel: %9,6
  • LPG: %0,9

Motor Hacminde 1300 CC ve Altı Araçlar Öne Çıkıyor:

Yine Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin motor silindir hacimlerine göre dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

  • 1300 cc ve altı: %31,7
  • 1401-1500 cc: %24,9
  • 1501-1600 cc: %11,2
  • 1301-1400 cc: %10,3
  • 1601-2000 cc: %8,2
  • 2001 cc ve üstü: %0,6

En Çok Tercih Edilen Renk Gri Oldu:

Ocak-Nisan ayları arasında trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin renk tercihleri incelendiğinde, gri rengin açık ara liderliği dikkat çekti:

  • Gri: %40,1
  • Beyaz: %25,5
  • Siyah: %12,5
  • Mavi: %11,8
  • Yeşil: %4,6
  • Kırmızı: %4,1
  • Kahverengi: %0,6
  • Sarı: %0,5
  • Turuncu: %0,3
  • Diğer Renkler: %0,1
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