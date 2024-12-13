ARA
DOLAR
34,95
0,18%
DOLAR
EURO
36,70
0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2999,60
-0,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
10010,14
-0,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elektrikli otomobili TikTok'ta öğretecek

Renault, elektrikli ve hibrit otomobillerin yeni nesiller tarafından en ince ayrıntılarına kadar öğrenilebilmesi için TikTok'ta Renault Driving Academy'i kuracağını duyurdu.

13 Aralık 2024 | 13:06
Elektrikli otomobili TikTok'ta öğretecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli ve hibrit otomobiller, son yıllarda özellikle Y ve Z kuşağı tarafından yakından takip edilen ve tercih edilen modeller olarak ön plana çıkmaya başladı. Renault, son dönemde elektrifikasyona verdiği önemle dikkati çeken başlıca otomotiv markaları arasında yer alıyor. 
Yeni retro elektrikli modelleriyle özellikle genç hedef kitleye hitap etmeyi amaçlayan şirket, bu kapsamda Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir projeye imza atarak genç kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

KULLANICIYI BİLGİLENDİRECEK

Şirket, yeni hedef kitlesine elektrikli otomobillerle ilgili merak ettikleri her detayı aktarmayı amaçladığı akademi projesini hayata geçiriyor. Otomobil gazetecisi Doğan Kabak başkanlığında, TikTok üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerle, elektrikli otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiyi ve detayı öğrenmeleri için çalışılacak. Elektrikli otomobillerin çevreci ve sürdürülebilir özellikleri, kullanım kolaylıkları ve sağladıkları avantajlar gibi birçok konuda verilecek eğitimlerle, kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanacak.

Akademide Kabak'a birçok isim eşlik edecek. Müzik alanında Doğuş Çabakçor, Lifestyle alanında Elvin Levinler, oyun alanında PQueen, Teknoloji alanında Mert Bayantemur ve güzellik alanında ise Merve Özkaynak, şirketin elektrikli ve hibrit araç teknolojilerini içeren "E-Tech" teknolojisini deneyimleyecek. Böylece akademi, birçok kullanıcıya erişerek elektrikli ve hibrit otomobilleri geniş bir kullanıcı ağına verimli ve etkili şekilde tanıtılmasını sağlayacak. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 2999,6 -0,22%
  • ALTIN ONS 2669,08 -0,4%
  • BIST 100 10010,14 -0,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,438 0,505%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42248 -0,00703%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,86 -0,8045%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9547 0,1783%
  • EURO/DOLAR 1,0489 0,2068%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7019 0,2001%
  • STERLIN/DOLAR 1,26411 -0,21944%
Borsa Haberleri
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
GERİ
İLERİ
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
SPK, 17 gerçek, 3 tüzel kişiye para cezası verdi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Gümüş, platin, paladyum: Borsa İstanbul'da 16 Aralık'tan itibaren yeni dönem
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL