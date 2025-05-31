Modelde, yalıtımla ilgili olası bir sorun durumunda görsel ve sesli uyarı sistemi, arızayı bildiriyor. Çarpışma gibi ani bir yavaşlama durumunda, modelin gelişmiş sensör sistemi, bir saniyeden bile daha kısa bir sürede yüksek voltaj sistemini tamamen kapatıyor. Mokka GSE Rally'de elektrik iletkenliği olmayan söndürme maddesi içeren özel bir alev söndürme sistemine de yer veriliyor.