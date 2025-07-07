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Elon Musk'ın yeni parti paylaşımı Tesla hisselerini nasıl etkiledi?

Elon Musk’ın yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamasının ardından Tesla hisselerinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

07 Temmuz 2025 | 15:02
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2025 | 17:24
Elon Musk'ın yeni parti paylaşımı Tesla hisselerini nasıl etkiledi?

Şirketin hisseleri, pazartesi günü ABD'de piyasa öncesi işlemlerde yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Musk, hafta sonu yaptığı sosyal medya paylaşımında, kurulacak partinin adının “America Party” (Amerika Partisi) olacağını duyurdu. 

Paylaşımda, partinin sadece “2 veya 3 Senato koltuğu ile 8 ila 10 Temsilciler Meclisi bölgesine” odaklanabileceği ve bu şekilde “tartışmalı yasalar üzerinde belirleyici rol oynayarak halkın gerçek iradesini yansıtmayı” hedeflediği ifade edildi.

Bu açıklamanın ardından Tesla hisseleri, ABD'de pazartesi sabahı yüzde 7,13 düşüş gösterdi.

CNBC'nin haberine göre Musk’ın siyasete yeniden yönelmesi, yatırımcılar arasında endişe yarattı. 

Wedbush Securities Teknoloji Araştırmaları Başkanı Dan Ives, pazar günü yayımladığı değerlendirmede, “Musk’ın siyasete daha derin şekilde girmesi, şu anda Tesla yatırımcılarının görmek istediği bir gelişme değil,” ifadesini kullandı. 

Ives, pek çok yatırımcının, Musk’ın siyasi meselelerle ilgilenmeye devam etmesinden dolayı yorgunluk hissettiğini de belirtti.

Musk daha önce de siyasi faaliyetlerde yer almıştı. Yılın başlarında “Hükümet Verimliliği Bakanlığı” adlı oluşumda faaliyet gösterdi ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalıştı. Ancak mayıs ayında bu görevden ayrıldı. Bu ayrılma Tesla hisseleri üzerinde olumlu etki yarattı.

Musk ve Trump ayrı düştü

Öte yandan Musk ile Trump arasında da fikir ayrılıkları oluştu. 

Özellikle Trump’ın harcama planları ve yenilenebilir enerjiye yönelik vergi teşviklerinde yapılan kesintiler konularında iki isim karşı karşıya geldi. 

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Musk’ın yeni parti kurma planını “saçmalık” olarak niteledi ve Tesla CEO’sunun “tamamen raydan çıktığını” söyledi.

Siyasi gelişmelerin yanı sıra Tesla, ikinci çeyrek araç teslimatlarında da sorun yaşadı. 

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde araç teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında düştü ve piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Tesla ayrıca, özellikle Çin pazarında artan rekabet baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

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