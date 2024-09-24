Elon Musk paylaştı: Tesla'nın yeni özelliği

Tesla, Actually Smart Summon ya da kısaca ASS özelliğini Eylül ayının başlarında kullanıma sundu. Bu özellik aracın kendi kendine park etmesini ve akıllı telefondaki Tesla Uygulaması'ndaki bir düğmeye dokunarak sizi almasını sağlayan bir özellik. Bu yeni akıllı çağırma özelliği Tesla otomobillerin, sürücüsünün olduğu yere otonom olarak gidebilmesine olanak veriyor.

Ayrıca, sahiplerinin Tesla’larını ileri veya geri hareket ettirmelerini sağlayan bir “Dumb Summon” özelliği de var. Her iki işlev de Tesla mobil uygulamasının en son sürümleriyle çalışır. Tesla aslında Akıllı Summon özelliğini 2019'da yayınlanmıştı ancak o dönem işler istendiği gibi gitmemişti. Elon Musk'tan da yeni versiyonla ilgili bir paylaşım geldi: