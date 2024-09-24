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Elon Musk paylaştı: Tesla'nın yeni özelliği

Elon Musk, Tesla'nın Actually Smart Summon (ASS) olarak adlandırılan özelliğine ilişkin yeni bir video paylaştı.

24 Eylül 2024 | 08:56
Son Güncellenme: 24 Eylül 2024 | 08:59
Elon Musk paylaştı: Tesla'nın yeni özelliği

Tesla, Actually Smart Summon ya da kısaca ASS özelliğini Eylül ayının başlarında kullanıma sundu. Bu özellik aracın kendi kendine park etmesini ve akıllı telefondaki Tesla Uygulaması'ndaki bir düğmeye dokunarak sizi almasını sağlayan bir özellik. Bu yeni akıllı çağırma özelliği Tesla otomobillerin, sürücüsünün olduğu yere otonom olarak gidebilmesine olanak veriyor. 

Ayrıca, sahiplerinin Tesla’larını ileri veya geri hareket ettirmelerini sağlayan bir “Dumb Summon” özelliği de var. Her iki işlev de Tesla mobil uygulamasının en son sürümleriyle çalışır. Tesla aslında Akıllı Summon özelliğini 2019'da yayınlanmıştı ancak o dönem işler istendiği gibi gitmemişti. Elon Musk'tan da yeni versiyonla ilgili bir paylaşım geldi:

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Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
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Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
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