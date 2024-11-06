ARA
DOLAR
34,26
-0,13%
DOLAR
EURO
36,66
-2,30%
EURO
GRAM ALTIN
2958,66
-2,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
8873,48
2,96%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

10 ayda en fazla satılan elektrikli oto markaları: Togg en yakın rakibi Tesla'yla farkı açtı

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk 10 ayında satış adedi yüzde 42,7 artışla 69 bin 744 oldu. Togg, aynı dönemde gerçekleştirdiği 20 bin 140 adet satış ve yüzde 31 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.

06 Kasım 2024 | 11:51
Son Güncellenme: 06 Kasım 2024 | 11:51
10 ayda en fazla satılan elektrikli oto markaları: Togg en yakın rakibi Tesla'yla farkı açtı

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 947 bin 166 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 0,2 artışla 750 bin 935 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,3 azalışla 196 bin 231 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 42,7 artışla 69 bin 744 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5'den yüzde 9,3'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,7'den 16,9'a yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 26,2'sinin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X en yakın rakibine yaklaşık 13 bin fark attı

ODMD verilerine göre, Togg, yılın 10 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.

​​​​​​​Togg, yılın 10 aylık döneminde 20 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 12 bin 773 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

En fazla satılan elektrikli markalar

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-ekim döneminde Togg'un ardından satışlarda 7 bin 367 adetle Tesla ve 6 bin 576 adetle de BMW olarak sıralandı.

KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 982 adetle dördüncü ve 3 bin 931 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve Mercedes EQB şeklinde gerçekleşti.

Ekim ayı satışları

Diğer yandan ekim ayına bakıldığında, 8 bin 341 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 3 bin 91 satışla birinci, BMW 557 satışla ikinci ve Mini ve KG Mobility (Ssangyong) 425 satışla üçüncü oldu.

Tesla 340 satışla dördüncü sırada yer alırken, Hyundai IONIQ 5 302 satışla beşinci sırada konumlandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2958,66 -2,22%
  • ALTIN ONS 2685,96 -2,09%
  • BIST 100 8873,48 2,96%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,388 1,884%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39177 0,58322%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,16 1,8257%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2644 -0,1284%
  • EURO/DOLAR 1,0688 -2,1734%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6566 -2,3047%
  • STERLIN/DOLAR 1,28441 -1,40476%
Borsa Haberleri
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
GERİ
İLERİ
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL