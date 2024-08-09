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En uygun fiyatlı BMW Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yeni 120 modeli satışa sunuldu. İşte araçla ilgili paylaşılan bilgiler ve satış fiyatı:

09 Ağustos 2024 | 16:44
En uygun fiyatlı BMW Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

BMW’nin Yeni 120 modeli satışa çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri: 

1 HIZLANMA

HIZLANMA Markadan yapılan açıklamaya göre yeni BMW 120’nin 1.5 litre hacmindeki mild hybrid-benzinli motoru, 170 beygir güç ve 280 Nm maksimum tork ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.8 Saniyede ulaşıyor. Yeni BMW 120, 100 km’de ortalama 5.3 - 6 litre yakıt tüketimi vadediyor.

2 TASARIM

TASARIM Model, BMW markasının yeni modellerinde yer verdiği tasarım detayları arasında 4 segmentli LED gündüz aydınlatmaları ile dikey ve yatay çıtalara sahip yeni BMW Böbrek Izgaralarına sahip. Yeni BMW 120, 19 inç boyutuna varan jant seçenekleriyle geliyor.

3 Ekran

Ekran BMW İşletim Sistemi 9 ile güncellenen BMW Kavisli Ekran, yenilenen klima menfez tasarımı ve ambiyans aydınlatması içeren iç trimler, Veganza Deri Seçenekleri ile Spor Ön Koltuklar ve yeni vites seçici ile güncellenmiş kontrol paneli kokpitteki yenilikler arasında. Model tamamen dijital 10.25 inç gösterge ekranı ve yüksek çözünürlüklü 10.7 inç kontrol ekranına sahip.

4 Güvenlik

Güvenlik Yeni BMW 120’de; Adaptif LED Farlar, aktif park mesafe kontrolü ve geri sürüş asistanı ile Park Asistanı ve Sürüş Asistanı gibi güvenlik özellikleri var. Kablosuz Şarj Haznesi, İki Bölgeli Otomatik Klima, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafızalı Sürücü Koltuğu gibi özellik aracın öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

5 SÜRÜŞ ASİSTANI

SÜRÜŞ ASİSTANI Araçta opsiyonel olarak sunulan 360 derece görüş açısı sağlayan kamera sistemi, manevra asistanı ve gelişmiş geri sürüş asistanı ile Park Asistanı Professional gibi park destek üniteleri yer alıyor. Açıklamada "210 km/s hıza kadar aktif direksiyon müdahalesiyle aracı şeridin ortasında tutarak öndeki otomobil ile olan mesafeyi seçili ayara göre otomatik olarak yöneten Sürüş Asistanı Professional ise araçta opsiyonel olarak bulunan donanım özellikleri arasında dikkat çekiyor" deniyor.

6 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR? Yeni BMW 120 M Sport 2.298.200 TL’lik liste fiyatıyla satışa sunuldu.
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