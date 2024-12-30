Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı: Geriye dönük de işleyecek mi?

TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta kabul edilen kanun teklifi ile engelli raporu ile ÖTV'siz araç alımında kurallar yeniden belirlendi.

Buna göre engellilerin imtiyazlı olarak satın aldığı otomobillere yönelik halen beş yıl olan satış yasağının süresi 10 yıla çıkarıldı. Artık engelliler ÖTV’siz araç hakkından 10 yılda bir yararlanabilecekler.

5 YIL SONRA CEZASIZ SATABİLECEK

CNBC-e'nin Ankara kaynaklarından edindiği bilgiye göre, araçlar 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak aynı kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak. Yani bundan 3 yıl önce araç alan bir kişi 2 yıl sonra aracını satabilecek ancak yeni araç alımı için 7 yıl beklemek zorunda kalacak. Geçen yıl devlet, engellilerin aldığı ÖTV’siz araçlar için 3,5 milyar dolarlık destek ödemesi yapmıştı.

