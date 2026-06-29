Ferrari 550'ye cesur dokunuş: Touring Superleggera yeni modelini tanıttı

Touring Superleggera, klasik Ferrari modellerine getirdiği modern yorumlara bir yenisini ekledi. Şirket, Ferrari 550 Maranello'yu temel alan Veloce12 Aperta modelini tanıttı. Üretim adedi oldukça düşük tutulacak otomobilin fiyatı paylaşılmadı.
1 Klasik Ferrari modern çizgiler kazandı
Veloce12 Aperta'nın altyapısını Ferrari 550 oluşturuyor. Ancak dış tasarımın büyük bölümü baştan tasarlandı. Ön bölümde eski modelden izler korunurken daha sert hatlara sahip yeni bir görünüm tercih edildi.
Siyah ön ızgara, karbon fiber ön lip, büyütülen hava kanalları ve yenilenen farlar otomobilin yüzünü tamamen değiştiren parçalar arasında yer alıyor. Yan tarafta ise kapılar ve arka çamurluklar yeniden şekillendirildi.
3 En büyük değişim arka bölümde
Modeli diğer Ferrari 550 projelerinden ayıran en önemli detay tavan tasarımı oldu. Touring Superleggera, sabit tavanı kaldırarak iki parçalı targa sistemi kullandı. İstenildiğinde çıkarılabilen bu paneller bagaj bölümünde saklanabiliyor.
Arka tarafta yeni cam tasarımı, deri kaplı saklama alanı ve ince LED stop lambaları yer alıyor. Bu değişiklikler otomobile hem daha güncel hem de daha sportif bir görünüm kazandırıyor.
5 Gücünü yine atmosferik V12 motordan alıyor
Kaput altında Ferrari'nin 5.5 litrelik atmosferik V12 motoru görev yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 500 beygir güç üreten bu motor, altı ileri manuel şanzıman aracılığıyla gücü arka tekerleklere iletiyor.
7 Performans kadar sürüş de geliştirildi
Touring Superleggera yalnızca tasarımla yetinmedi. Otomobilde Brembo fren sistemi ve adaptif TracTive süspansiyon da kullanıldı. İç mekânda ise deri kaplamalar ile alüminyum detaylar bir araya getirilerek klasik Ferrari karakteri korunurken daha modern bir ortam oluşturuldu.
Veloce12 Aperta, son iki yılda tanıtılan üçüncü Veloce12 modeli oldu. Daha önce Coupe ve Barchetta versiyonlarını tanıtan şirket, şimdi de seriyi üstü açılabilen Aperta modeliyle genişletmiş oldu.