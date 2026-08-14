Miras kalan ev, arsa ve tarla satışlarında yeni dönem başladı! Satış süreci nasıl işleyecek, kimleri kapsayacak?

Miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışına yönelik hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte süreçte önemli bir değişikliğe gidildi. İlk ihalede mirasçılara öncelik verilmesini öngören sistemin devreye girmesiyle, satış işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği de merak konusu oldu.
Peki, miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışı nasıl yapılacak? Yeni sistem nasıl işleyecek, kimleri ve hangi taşınmazları kapsayacak? İşte miras kalan taşınmazların satışında yeni döneme ilişkin ayrıntılar...
1 Miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışı nasıl yapılacak?
12. Yargı Paketi ile İcra ve İflas Kanunu’nda miras kalan taşınmazları ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gidildi. Değişiklik, mirasçılar arasında paylaşılamayan ev, arsa ve tarlaların satış sürecine yeni bir yöntem getiriyor.
Buna göre, söz konusu taşınmazlar satışa çıkarıldığında ilk artırma mirasçıların kendi aralarında yapılacak. Böylece aileden kalan taşınmazların doğrudan üçüncü kişilerin katıldığı bir satışa konu olması yerine öncelik mirasçılara verilecek.
2 İlk artırmada teklif tutarı nasıl belirlenecek?
İlk artırmada mirasçıların sunacağı teklifin, taşınmaz için belirlenen muhammen bedelin tamamını karşılaması gerekecek. Teklif tutarına ayrıca paylaştırma giderleri de dahil edilecek.
Bu kapsamda taşınmazı satın almak isteyen mirasçı, diğer hak sahiplerinin paylarını belirlenen gerçek değer üzerinden karşılayacak. Böylece mirasçıların hisselerinin değerinin altında elden çıkarılmasının önüne geçilecek.
3 Muhammen bedel nasıl belirlenecek?
Taşınmazın değeri, uzman tarafından yapılacak inceleme sonucunda tespit edilecek. Bu yöntemle aileden kalan mülklerin gerçek değerinin çok altında üçüncü kişilere satılmasının ve mirasçıların hak kaybına uğramasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
4 Miras kalan taşınmazlarda ikinci artırma nasıl yapılacak?
İlk artırmada mirasçılardan herhangi birinin taşınmazı satın almaması ya da belirlenen koşulların yerine getirilememesi durumunda ikinci artırma süreci başlayacak.
İkinci artırmada ise katılım yalnızca mirasçılarla sınırlı olmayacak. İhale dışarıdan katılımcılara da açılarak üçüncü kişilerin teklif sunmasına imkan tanınacak.
5 Miras satışında yeni sistem hangi durumlarda uygulanacak?
Yeni uygulamanın geçerli olabilmesi için taşınmazın bütününün miras yoluyla edinilmiş olması şartı aranacak. Ayrıca taşınmaz üzerinde mirasçı olmayan herhangi bir üçüncü kişinin payının bulunmaması gerekecek.
Mirasçılardan biri kendi payını daha önce mirasçı olmayan bir kişiye devretmişse, mirasçılara öncelik tanınan ilk artırma uygulanmayacak. Bu durumda ihale, doğrudan üçüncü kişilerin de katılım sağlayabileceği şekilde herkese açık gerçekleştirilecek.
6 Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?
Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Yeni uygulama, yürürlük tarihinden sonra satış ilanı verilen taşınmazlar için geçerli olacak.
Bu tarihten önce ilanı yayımlanan ihaleler ise önceki kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam edecek.