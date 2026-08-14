Miras kalan ev, arsa ve tarla satışlarında yeni dönem başladı! Satış süreci nasıl işleyecek, kimleri kapsayacak?

Yeni uygulamanın geçerli olabilmesi için taşınmazın bütününün miras yoluyla edinilmiş olması şartı aranacak. Ayrıca taşınmaz üzerinde mirasçı olmayan herhangi bir üçüncü kişinin payının bulunmaması gerekecek.

Mirasçılardan biri kendi payını daha önce mirasçı olmayan bir kişiye devretmişse, mirasçılara öncelik tanınan ilk artırma uygulanmayacak. Bu durumda ihale, doğrudan üçüncü kişilerin de katılım sağlayabileceği şekilde herkese açık gerçekleştirilecek.