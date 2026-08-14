Dolar/TL, faiz ve enflasyon için yeni tahmin: Piyasa yıl sonunda ne bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,21 iken, bu anket döneminde yüzde 29,43 olarak açıklandı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,95 iken, bu anket döneminde yüzde 23,69 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,83 iken, bu anket döneminde yüzde 18,03 olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Faiz beklentileri de belli oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 olarak açıklandı.

Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri açıklandı

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,55TL iken, bu anket döneminde 51,66 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 56,69 TL iken, bu anket döneminde 57,43TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentilerinde son durum

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak açıklandı.

GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 4 olarak gerçekleşti.