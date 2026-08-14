LGS 2. nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. 10-12 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sonuç ekranına odaklandı.
Peki, LGS 2. nakil sonuçları nasıl sorgulanır? LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...
1 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
MEB’in açıkladığı takvime göre 14 Ağustos Cuma günü duyurulması planlanan Yerleştirmeye Esas 2. Nakil süreci sonuçlandı. Öğrencilerin beklediği yerleştirme bilgileri erişime açıldı.
Tercih yapan adaylar, hangi okula yerleştiklerine ilişkin bilgilere MEB’in internet sitesi veya e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
2 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra LGS 2. nakil sonuçlarına aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilir.