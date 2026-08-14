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  • MEB duyurdu! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl sorgulanır? MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

MEB duyurdu! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl sorgulanır? MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 1. nakil sonuçlarının ardından başlayan 2. nakil tercih süreci 10-12 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Tercihlerini yapan öğrencilerin merakla beklediği LGS 2. nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

Ekonomist
Ekonomist
MEB duyurdu! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl sorgulanır? MEB LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2. nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. 10-12 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte sonuç ekranına odaklandı. 

Peki, LGS 2. nakil sonuçları nasıl sorgulanır? LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

1 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

MEB’in açıkladığı takvime göre 14 Ağustos Cuma günü duyurulması planlanan Yerleştirmeye Esas 2. Nakil süreci sonuçlandı. Öğrencilerin beklediği yerleştirme bilgileri erişime açıldı.

Tercih yapan adaylar, hangi okula yerleştiklerine ilişkin bilgilere MEB’in internet sitesi veya e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

2 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra LGS 2. nakil sonuçlarına aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilir.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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