Türkiye Finans Katılım Bankası 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bilanço yapısını koruyarak reel ekonomiyi desteklemeyi sürdürdü. Haziran sonu itibarıyla Bankanın toplam aktifleri 436 milyar TL'ye ulaşırken, topladığı fonlar yüzde 20 artışla 283 milyar TL seviyesine yükseldi.

Bu kaynakların önemli bölümünü üretim ve ticaretin finansmanına yönlendiren Banka, kullandırdığı fonları yüzde 13 oranında artırarak 256 milyar TL'ye çıkardı. 59 milyar TL tutarındaki gayri nakdi finansmanla birlikte ekonomiye sağlanan toplam destek 315 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, net kârını geçen yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 230 artırarak 4,6 milyar TL’ye çıkardı. Yasal özkaynaklarını 45 milyar TL seviyesine yükselten Banka, yüzde 16,2 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranıyla güçlü sermaye yapısını korudu.

“Finansal başarının ötesinde değer üretmeye odaklanıyoruz”

Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Müge Öner, Bankanın ikinci çeyrek finansal sonuçları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küresel ekonomide belirsizliklerin etkisini sürdürdüğü, jeopolitik gelişmelerin, ticaret politikalarındaki değişimlerin ve sıkı finansal koşulların ekonomik görünümü şekillendirmeye devam ettiği bir dönem oldu. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak, değişen ekonomik koşullara çevik organizasyon yapımız, disiplinli risk yönetimi anlayışımız ve güçlü finansal yapımızla uyum sağlarken; müşterilerimizi ve reel ekonomiyi kesintisiz desteklemeyi sürdürdük. İkinci çeyrek boyunca dijital yetkinliklerimizi geliştirmeye, müşteri deneyimini güçlendirmeye ve katılım finans ilkeleri doğrultusunda üretime, yatırıma ve ticarete katkı sağlayan çözümler sunmaya odaklandık. Yılın ikinci yarısına girerken de Türkiye Finans Katılım Bankası olarak, değişen koşullara uyum sağlamayı, müşterilerimizin yanında olmayı ve reel ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Katılım finans ilkelerine dayalı iş modelimiz sayesinde, bu dönemde hem müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına güçlü çözümler sunduk hem de tasarruf sahiplerinin birikimlerine sürdürülebilir değer kazandırdık. Müşterilerimizin Bankamıza duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biri de ilk altı ayda katılma hesaplarımızda yakaladığımız yüzde 37'lik büyüme oldu."

Öner, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın fonlama gücünü üretim ekonomisine yönlendirmeyi sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Katılım fonlarımızı ekonomiye kazandırmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında 256 milyar TL nakdi, 59 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplam 315 milyar TL finansman sağlayarak üretime, ticarete ve ihracata katkımızı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de güçlü sermaye yapımızı koruyarak hacimsel büyümenin ötesinde katma değer üreten, sürdürülebilir ve nitelikli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz."

Küresel ölçekte takdir gören başarı



Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yenilikçi yaklaşımı ulusal ve uluslararası platformlarda aldığı ödüllerle de tescillendi. Banka, World Economic Magazine Awards 2026 kapsamında "Türkiye'nin En Yenilikçi Katılım Bankası" seçilirken, Global Business & Finance Magazine Awards tarafından ‘Katılım Bankacılığında Mükemmellik’ ödülüne layık görüldü. Dijital bankacılık alanındaki ARI AI Assistant ve MİM Asistan projeleri de ulusal ve uluslararası platformlarda ödüller kazandı. Öte yandan Banka, Business Life Global 100 Türk Markası araştırmasında yer alan tek katılım bankası olurken, Forbes Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026 araştırmasında da bankacılık ve finans kategorisinde öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.