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Ferrari'den ABD'nin tarifelerine yanıt: Fiyatları yükseltti

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, ABD'de satılan bazı otomobillerinin fiyatlarını yüzde 10 artırmayı planladığını açıkladı.

27 Mart 2025 | 20:47
Ferrari'den ABD'nin tarifelerine yanıt: Fiyatları yükseltti

Ferrari'den yapılan açıklamada, şirketin, Avrupa Birliğinde (AB) üretilen otomobillere ABD'de ek gümrük tarifeleri getirilmesiyle ilgili olarak şu anda mevcut olan ön bilgilere dayanarak ticari politikasını güncelleyeceği belirtildi.

ABD'deki bayi ağı ile koordineli olarak 2 Nisan'dan sonra ithal edilen tüm modellerin fiyatlarının en fazla yüzde 10 artırılacağı aktarılan açıklamada, 2 Nisan'dan önce ithal edilen tüm otomobiller için fiyatların değişmeyeceği ifade edildi.

İthal tarihine bakılmaksızın Ferrari'nin tüm 296, SF90 ve Roma modelleri için ticari şartların aynı olacağı da vurgulandı. Açıklamada, "Karlılık yüzdesi marjlarında (ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi marjları) 50 baz puanlık potansiyel bir azalma riski var." bilgisi paylaşıldı. Ferrari, tüm modellerini İtalya'nın kuzeyindeki Maranello tesisinde üretiyor.

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Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
İngiliz Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
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Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
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BİM, temettü teklifini duyurdu
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