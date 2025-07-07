ARA
DOLAR
40,00
0,38%
DOLAR
EURO
47,02
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
4267,84
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10115,15
-1,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fiat 2025 fiyat listesi: Egea, Egea Cross, Fiat 500... Fiat marka otomobillerde güncel değerler

Fiat, yeni yılın ilk yarısını geride bırakırken, Temmuz 2025 fiyat listesini açıkladı. Sıfır kilometre Fiat otomobil sahibi olmak isteyenler için güncel fiyatlar belirlendi. İşte Egea, Egea Cross, Fiat 500 ve tüm Fiat modellerinde güncel fiyat listesi

07 Temmuz 2025 | 15:07
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2025 | 15:09
Fiat 2025 fiyat listesi: Egea, Egea Cross, Fiat 500... Fiat marka otomobillerde güncel değerler

Fiat'ın resmi kaynaklarca duyurulan listesine göre, Temmuz ayında markanın çeşitli modellerindeki fiyatlar netleşti. Yeni yılda beklenen fiyat değişikliklerinin ardından, tüketiciler güncel fiyatlar üzerinden araç satın alabilecekler.

FİAT EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ

Versiyon2025Kampanya
1.4 Fire 95 HP GSR Easy1.204.900 TL1.104.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Urban1.314.900 TL1.224.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Lounge1.374.900 TL1.284.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Limited1.434.900 TL1.344.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy1.522.900 TL1.429.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban1.582.900 TL1.489.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge1.642.900 TL1.549.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Limited1.702.900 TL1.609.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy1.670.900 TL1.615.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban1.730.900 TL1.663.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge1.790.900 TL1.723.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Limited1.850.900 TL1.783.900 TL

1 FİAT 500e FİYAT LİSTESİ

FİAT 500e FİYAT LİSTESİ

 

Versiyon 
500e HB La Prima by Bocelli 42kWh1.489.900 TL
500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh1.519.900 TL
500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh1.554.900 TL

2 FİAT EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ

FİAT EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ
Versiyon Kampanya
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street1.339.900 TL1.259.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Urban1.404.900 TL1.324.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Lounge1.464.900 TL1.384.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Limited1.524.900 TL1.444.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street1.744.900 TL1.619.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban1.804.900 TL1.669.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge1.864.900 TL1.729.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited1.924.900 TL1.789.900 TL

3 FİAT 600 FİYAT LİSTESİ

FİAT 600 FİYAT LİSTESİ
Versiyon Kampanya
Fiat 600 BEV La Prima1.699.900 TL1.689.900 TL
Fiat 600 MHEV Urban 1.2 136 HP1.799.900 TL1.789.900 TL

 

4 FİAT TOPOLİNO FİYAT LİSTESİ

FİAT TOPOLİNO FİYAT LİSTESİ
Versiyon 
TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh510.900 TL
TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh545.900 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}