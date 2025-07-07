Fiat 2025 fiyat listesi: Egea, Egea Cross, Fiat 500... Fiat marka otomobillerde güncel değerler
Fiat 2025 fiyat listesi: Egea, Egea Cross, Fiat 500... Fiat marka otomobillerde güncel değerler
Fiat, yeni yılın ilk yarısını geride bırakırken, Temmuz 2025 fiyat listesini açıkladı. Sıfır kilometre Fiat otomobil sahibi olmak isteyenler için güncel fiyatlar belirlendi.
İşte Egea, Egea Cross, Fiat 500 ve tüm Fiat modellerinde güncel fiyat listesi
07 Temmuz 2025 | 15:07
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2025 | 15:09
Fiat'ın resmi kaynaklarca duyurulan listesine göre, Temmuz ayında markanın çeşitli modellerindeki fiyatlar netleşti. Yeni yılda beklenen fiyat değişikliklerinin ardından, tüketiciler güncel fiyatlar üzerinden araç satın alabilecekler.