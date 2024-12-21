Fiat, 3 modelinde kampanya başlattığını duyurdu
Fiat, çevrim içi satış kanalına özel olarak 500e, 600 ve Topolino modellerine ilişkin kampanya düzenlediğini duyurdu.
21 Aralık 2024 | 18:59
Son Güncellenme: 21 Aralık 2024 | 19:00
- Şirketten yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda aracın dahil olduğu kampanya 20-31 Aralık'ta geçerli olacak.
- Açıklamaya göre Topolino Plus paket ve Dolcevita versiyonlarında aralık ayı için geçerli liste fiyatları üzerinden 94 bin liralık indirim sunuluyor.
- Topolino'nun Plus Paket versiyonu 405 bin 900 lira, Dolcevita versiyonu ise 395 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Açıklamaya göre kampanya süresince 500e HB 1 milyon 199 bin 900 lira, 500e 3+1 1 milyon 219 bin 900 lira, 500e Cabrio ise 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Fiat 600'ün hibrit seçeneği ise kampanya kapsamında 1 milyon 489 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılacak.
- Marka, açıklamasında "Fiat'ın kampanyasına dahil olan sınırlı sayıdaki araç için belirlediği indirimli fiyatlar, sadece Fiat çevrim içi satış kanalı üzerinden gerçekleştirilecek satın almalarda geçerli olacak" diyor.