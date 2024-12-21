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Fiat, 3 modelinde kampanya başlattığını duyurdu

Fiat, çevrim içi satış kanalına özel olarak 500e, 600 ve Topolino modellerine ilişkin kampanya düzenlediğini duyurdu.

21 Aralık 2024 | 18:59
Son Güncellenme: 21 Aralık 2024 | 19:00
Fiat, 3 modelinde kampanya başlattığını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda aracın dahil olduğu kampanya 20-31 Aralık'ta geçerli olacak.
  • Açıklamaya göre Topolino Plus paket ve Dolcevita versiyonlarında aralık ayı için geçerli liste fiyatları üzerinden 94 bin liralık indirim sunuluyor.
  • Topolino'nun Plus Paket versiyonu 405 bin 900 lira, Dolcevita versiyonu ise 395 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Açıklamaya göre kampanya süresince 500e HB 1 milyon 199 bin 900 lira, 500e 3+1 1 milyon 219 bin 900 lira, 500e Cabrio ise 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Fiat 600'ün hibrit seçeneği ise kampanya kapsamında 1 milyon 489 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 
  • Marka, açıklamasında "Fiat'ın kampanyasına dahil olan sınırlı sayıdaki araç için belirlediği indirimli fiyatlar, sadece Fiat çevrim içi satış kanalı üzerinden gerçekleştirilecek satın almalarda geçerli olacak" diyor.
     
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Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
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Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
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