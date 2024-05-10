Fiat'ın Egea modelinde mayıs ayı kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, yeni otomobil alacak müşterilerine kolaylık sağlayacak kampanyalarına devam ediyor.

"Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili" Egea sahibi olmak isteyenlere, bu ay kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

Kampanya kapsamında aracını takasa getiren müşteriler, mevcut aracını değerinde satarak 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla, sıfır kilometre Egea'ya sahip olabilecek.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyanın detayları şöyle: