ARA
Bist 100
10340,32
0,7%
Bist 100
Dolar/TL
32,226
-0,0714%
Dolar/TL
Euro/TL
34,741
-0,4005%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0781
-0,0139%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2458,34
1,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fiat'ın Egea modelinde mayıs ayı kampanyası

Fiat, Egea modeline mayıs ayı boyunca geçerli olacak takas kampanyası ve avantajlı finansman koşulları sunuyor.

10 Mayıs 2024 | 13:03
Fiat'ın Egea modelinde mayıs ayı kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, yeni otomobil alacak müşterilerine kolaylık sağlayacak kampanyalarına devam ediyor.

"Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili" Egea sahibi olmak isteyenlere, bu ay kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor. 

Kampanya kapsamında aracını takasa getiren müşteriler, mevcut aracını değerinde satarak 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla, sıfır kilometre Egea'ya sahip olabilecek.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyanın detayları şöyle: 

  • Egea Sedan 969 bin 900 TL'den, Egea Cross 1 milyon 52 bin 900 TL'den ve Cross Wagon gövde seçeneği ise 1 milyon 311 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
  • Tercihini takas kampanyasından yana yapmayanlar ise 250 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faiz oranı ile kredi kullanımı gerçekleştirebiliyor.
  • "Fiat Online" üzerinden gerçekleşen Egea siparişlerinde, ek olarak uzatılmış garanti hediye ediliyor ve garanti süresi, 1 yıl ilave ile 6 yıla yükseliyor. Bu sayede Fiat Online'dan Egea modelini istedikleri donanım, motor, opsiyonlar ve renklerle seçen kullanıcılar, çevrim içi araç sipariş etme rahatlığının yanı sıra uzatılmış garantinin keyfini de yaşıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2458,34 1,06%
  • ALTIN ONS 2373 1,14%
  • BIST 100 10340,32 0,7%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,745 0,17%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36797 -0,01023%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,2925 0,5614%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,226 -0,0714%
  • EURO/DOLAR 1,0781 -0,0139%
  • EURO/TURK LIRASI 34,741 -0,4005%
  • STERLIN/DOLAR 1,25281 0,04352%
Günün En Çok Okunanları
Menkul kıymet tesisi yürürlükten kaldırıldı
Doğuş Otomotiv'in 30 yılı sergide sunulacak
Doğuş Otomotiv'in 30 yılı sergide sunulacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İki bankanın temettü kararı belli oldu
İki bankanın temettü kararı belli oldu
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
47 ilaç daha geri ödeme listesine girdi
47 ilaç daha geri ödeme listesine girdi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
120 ülkeden 30 bin yabancı IDEX için İstanbul’da
GERİ
İLERİ
Menkul kıymet tesisi yürürlükten kaldırıldı
Doğuş Otomotiv'in 30 yılı sergide sunulacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İki bankanın temettü kararı belli oldu
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
Doğuş Otomotiv'in 30 yılı sergide sunulacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İki bankanın temettü kararı belli oldu
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
47 ilaç daha geri ödeme listesine girdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İki bankanın temettü kararı belli oldu
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
47 ilaç daha geri ödeme listesine girdi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL