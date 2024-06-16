ARA
Bist 100
10471,32
0,76%
Bist 100
Dolar/TL
32,781
1,4443%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0771
0,4302%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0702
-0,326%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2458,62
2,71%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

FIAT professional Haziran 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

FIAT Professional, hafif ticari araç segmentindeki modelleri için haziran kampanyasını duyurdu.

16 Haziran 2024 | 10:38
Son Güncellenme: 16 Haziran 2024 | 10:51
FIAT professional Haziran 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre FIAT'ın 754 bin 900 lira fiyatlı aracı olan Fiorino Eko LPG'de haziran ayında peşinatsız, tamamına 12 ay ve yüzde 2,99 kredi seçeneği sunuluyor. Alternatif olarak 250 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği de bulunuyor.
  • FIAT Professional'ın Fiorino, Cargo ve Combi gövdelerinin dizel motor seçenekli versiyonlarında 200 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kullanım seçeneği sunuluyor.
  • Yenilenen Fiat Doblo'da 250 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Yeni Doblo Combi 1 milyon 64 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ayrıca kredi yerine nakit alımı tercih edenler için 75 bin lira tutarında indirim sunuluyor.
  • Ulysse'de 150 bin lira nakit alım ile 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor.
  • Scudo Van modellerinde fiyatlar 1 milyon 82 bin 900 liradan başlıyor. 300 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 2,99 faiz oranı veya kredi kampanyası yerine nakit alımı tercih edenler için 75 bin lira indirim uygulanıyor.
  • 1 milyon 211 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile sunulan Ducato ürün gamında ise 800 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor.
     
0
  • ALTIN GRAM - TL 2458,62 2,71%
  • ALTIN ONS 2332,81 1,25%
  • BIST 100 10471,32 0,76%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,413 0,248%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37426 -0,02183%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,6163 1,6176%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,781 1,4443%
  • EURO/DOLAR 1,0702 -0,326%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0771 0,4302%
  • STERLIN/DOLAR 1,2686 -0,58344%
Borsa Haberleri
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
ABD'li bankacılık devi 3 hissede hedef yükseltti
2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
GERİ
İLERİ
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
ABD'li bankacılık devi 3 hissede hedef yükseltti
2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL