FIAT professional Haziran 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
FIAT Professional, hafif ticari araç segmentindeki modelleri için haziran kampanyasını duyurdu.
16 Haziran 2024 | 10:38
Son Güncellenme: 16 Haziran 2024 | 10:51
- Şirketten yapılan açıklamaya göre FIAT'ın 754 bin 900 lira fiyatlı aracı olan Fiorino Eko LPG'de haziran ayında peşinatsız, tamamına 12 ay ve yüzde 2,99 kredi seçeneği sunuluyor. Alternatif olarak 250 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği de bulunuyor.
- FIAT Professional'ın Fiorino, Cargo ve Combi gövdelerinin dizel motor seçenekli versiyonlarında 200 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kullanım seçeneği sunuluyor.
- Yenilenen Fiat Doblo'da 250 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Yeni Doblo Combi 1 milyon 64 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ayrıca kredi yerine nakit alımı tercih edenler için 75 bin lira tutarında indirim sunuluyor.
- Ulysse'de 150 bin lira nakit alım ile 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor.
- Scudo Van modellerinde fiyatlar 1 milyon 82 bin 900 liradan başlıyor. 300 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 2,99 faiz oranı veya kredi kampanyası yerine nakit alımı tercih edenler için 75 bin lira indirim uygulanıyor.
- 1 milyon 211 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile sunulan Ducato ürün gamında ise 800 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor.