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FIAT Professional, temmuz kampanyalarınu duyurdu

FIAT Professional, temmuz kampanyalarınu duyurdu

26 Temmuz 2024 | 06:00
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 06:03
FIAT Professional, temmuz kampanyalarınu duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre FIAT Doblo kampanya kapsamında, 839 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
    Doblo Cargo'da 200 bin liraya 12 ay için yüzde 0, Doblo Combi modelinde ise 800 bin liraya 12 ay için yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • Büyük hafif ticari araçlar segmentinde yer alan Yeni Ducato Van ve Ducato Kamyonet modelleri 1 milyon 261 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sunulurken, 1 milyon liraya 12 ay vadeli, yüzde 2,99 faizli ödeme seçeneği bulunuyor.
  • Ducato ve Doblo Combi modellerinde kredi kampanyalarından yararlanmayanlar için 75 bin liralık nakit indirim seçeneği bulunuyor.
  • Yeni Scudo Van modeli, temmuzda 1 milyon 132 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 800 bin lira için 12 ay yüzde 2,99 faiz oranlı kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
  • Yeni Ulysse modeli ise lansmana özel 1 milyon 586 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 300 bin lira için 12 ay yüzde 2,99 faiz oranlı kredi imkanıyla satın alınabiliyor.
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Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Europower Enerji (EUPWR) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
Türk Traktör'den (TTRAK) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
GERİ
İLERİ
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