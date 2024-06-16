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Fitch'e göre Çin misillime yaparsa etkilenebilecek ülke

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği’nin (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatına ilave vergi getirmesi halinde Avrupa pazarının etkilenmesini beklemiyor.

16 Haziran 2024 | 08:54
Son Güncellenme: 16 Haziran 2024 | 08:55
Fitch'e göre Çin misillime yaparsa etkilenebilecek ülke

Fitch'ten yapılan açıklamada Volvo, Polestar ve Dacia tarafından üretilenler de dahil Çin'den Avrupa'ya yapılan araç ihracatının, AB’deki 2023'teki elektrik otomobil satışlarında yüzde 4’ten daha az paya sahip olduğu belirtildi.

Çin’in Alman otomobil üreticilerinin satışlarında ise ortalama yüzde 10 paya sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, Avrupa’da üretilen araçlara Çin tarafından ek vergi getirilmesi halinde bunun otomobil üreticileri tarafından telafi edilebileceği kaydedildi.

Almanya ve Çin tarafından ortak üretilen araçların satışlarının etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, ticari gerilimin artması halinde bu tür ortak girişimlerin nakit akışı yaratmasında zorluk yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, “AB’nin Çin’de üretilen elektrikli araçlarına uygulamayı planladığı tarifelerin, elektrikli araç alımındaki yavaşlama göz önüne alındığında, kısa vadede Avrupa'daki rekabet ortamını maddi olarak etkilemesinin muhtemel olmadığını düşünüyoruz. Ancak Çin, özellikle diğer araç türlerini ve hatta diğer endüstriyel sektörleri kapsayan daha geniş önlemlerle misilleme yaparsa, bundan en çok Alman otomobil üreticileri etkilenecek.” denildi.

AB’den, 12 Haziran’da yapılan açıklamada, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi getirilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

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