Ford CEO'su neden Xiaomi SU7 kullanıyor?

Farley, Pazartesi günü YouTube'da yayınlanan bir röportajında ​​"Son iki yılda Çin'e yaptığım iki seyahat tam anlamıyla birer aydınlanma anıydı. Sonuncusu Xiaomi ürünüyle ilgiliydi. Batı'da cep telefonu şirketlerimizin otomobil bölümleri yok. Ancak Çin'de, en büyük iki cep telefonu şirketi olan Huawei ve Xiaomi, üretilen her aracın içinde yer alıyor" dedi. Farley, Xiaomi'nin 2023 sonunda tanıttığı ve Çin'de büyük bir taleple karşılanan SU7 modeline de değindi. Farley, "Rekabet hakkında çok konuşmayı sevmiyorum ama Xiaomi kullanıyorum. Çin dışına satılmamasına rağmen bir tanesi Şanghay'dan Chicago'ya getirildi, 6 aydır kullanıyorum ve bırakmak istemiyorum" diye konuştu.

BUNU BÜTÜN KARİYERİMDE YAPTIM

Jim Farley, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Yarıştığımız her şeyi sürmeye çalışıyorum. Bunu tüm kariyerim boyunca yaptım. Özellikler bir hikayenin bir kısmını anlatabilir, ancak rekabeti gerçekten anlamak ve yenmek için direksiyona geçmeniz gerekir" dedi.

'DOĞRU HAREKET'

Çok konuşulan açıklamalara ilişkin otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'den de yorumlar geldi. Özpeynirci, "Herkes şaşırdı ama doğru hareket. Yok sayma, kabul et..." yorumunu yaptı. Özpeynirci, "Otomobil üreticilerinin CEO'ları genellikle rakip markalar hakkında övgü dolu sözler söylemek yerine kendi ürünlerini övmeyi tercih eder. Ford’un patronu ise bunun tam tersini yaptı. Farley’nin Çinli markalarla olan bu deneyimi aslında Ford’un küresel otomobil pazarında daha rekabetçi hale gelme çabalarını anlamlı bir perspektife yerleştiriyor" diyor.

FARLEY'İN AMACI

Özpeynirci şu yorumu yapıyor: Farley'in amacı Çinli otomobil üreticilerinin hızla gelişen rekabet gücünü vurgulamak ve Ford'un bu rekabetle başa çıkması gerektiğini kabul etmektir. Çinli markaların inovasyon ve teknolojik yeteneklerine dikkat çeken CEO, Çin’in otomobil sektöründe ne kadar ileri gittiğini ve Ford gibi geleneksel üreticilerin de bu hızla değişen piyasaya ayak uydurması gerektiğini ima ediyor. Yani Xiaomi’nin elektrikli sedanını kullanarak, Farley hem bu araçların ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor hem de Ford’un Çin pazarını ve teknolojik yenilikleri daha ciddiye alması gerektiğini belirtiyor.