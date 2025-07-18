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Ford Otosan KAP'a bildirdi: Üretime ara

Ford Otosan, yıllık izin dönemi nedeniyle dört fabrikasında üretime geçici olarak ara verileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

18 Temmuz 2025 | 09:56
Ford Otosan KAP'a bildirdi: Üretime ara

Şirketten yapılan açıklamada, duruş süresince fabrikalarda periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Buna göre; Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında üretime 27 Temmuz’da ara verilecek ve 11 Ağustos’ta yeniden başlayacak. Yeniköy Fabrikası 27 Temmuz-13 Ağustos, Romanya’daki Craiova Fabrikası ise 2-20 Ağustos tarihleri arasında üretime kapalı olacak.

 Üretime Ara Verilme TarihiÜretime Başlangıç Tarihi
Gölcük Fabrikası27 Temmuz 202511 Ağustos 2025
Yeniköy Fabrikası27 Temmuz 202513 Ağustos 2025
Eskişehir Fabrikası27 Temmuz 202511 Ağustos 2025
Craiova Fabrikası2 Ağustos 202520 Ağustos 2025
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