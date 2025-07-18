Şirketten yapılan açıklamada, duruş süresince fabrikalarda periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.
Buna göre; Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında üretime 27 Temmuz’da ara verilecek ve 11 Ağustos’ta yeniden başlayacak. Yeniköy Fabrikası 27 Temmuz-13 Ağustos, Romanya’daki Craiova Fabrikası ise 2-20 Ağustos tarihleri arasında üretime kapalı olacak.
|Üretime Ara Verilme Tarihi
|Üretime Başlangıç Tarihi
|Gölcük Fabrikası
|27 Temmuz 2025
|11 Ağustos 2025
|Yeniköy Fabrikası
|27 Temmuz 2025
|13 Ağustos 2025
|Eskişehir Fabrikası
|27 Temmuz 2025
|11 Ağustos 2025
|Craiova Fabrikası
|2 Ağustos 2025
|20 Ağustos 2025