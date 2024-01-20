Ford'tan elektrikli pick-up F-150 Lightning kararı

Ford Motor'dan yapılan açıklamada, Bronco ile Ranger modellerine olan talebi karşılamak amacıyla Michigan Montaj Fabrikası'nda yaklaşık 900 kişinin işe alınmasının planlandığı duyuruldu.

Ford'un tesiste montajı yapılan araç serileri için gelecekte planlanan hacim artışlarını desteklemek üzere yazın iş gücünü artıracağı vurgulanan açıklamada, yeni Ranger ve Ranger Raptor'ın bu yıl piyasaya sürüleceği, Michigan'daki montaj fabrikasında, üç ekibin haftanın 7 günü iki vardiya araç üretmeye geçeceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, şirketin müşteri talebine göre gazla çalışan ve hibrit F-150 pick-up modellerinin üretimini ölçeklendirme kapasitesinin bulunduğu belirtilerek, serinin elektrikli modeli F-150 Lightning'in üretiminin de azaltılacağı belirtildi.

Şirketin Rouge Elektrikli Araç Merkezi'nde 1 Nisan'dan itibaren tek vardiyaya geçileceği bilgisi verilen açıklamada, bundan yaklaşık 1400 çalışanın etkileneceği ve söz konusu çalışanlardan yaklaşık 700'ünün Michigan Montaj Fabrikası'na transfer edileceği bildirildi.

Açıklamada, Ford'un yeni nesil elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtilerek, şirketin küresel elektrikli araç satışlarında beklenenden daha az da olsa 2024 yılında büyümenin devam etmesini öngördüğü kaydedildi.