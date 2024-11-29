Şirketten yapılan açıklamaya göre Sudi Etuz markasına imza atan Şansım Adalı, Ford’un premium araçları F150, Bronco Sport, Mustang Mach-E GT ve Yeni Ford Puma modellerinden ilham alarak Ford’un sanal influencer’ı Alin için kıyafetler tasarladı. Sudi Etuz imzası taşıyan tasarımlar Alin ile Elle dergisi iş birliği ile bir moda çekiminde bir araya geldi.

Açıklamaya göre Ford'un ikonik modellerinden ilham alınarak hazırlanan bu tasarımları Ford’un marka elçisi Virtual Alin taşıdı ve Elle dergisi iş birliğinde moda dünyasında bir ilk gerçekleşti. Yapılan iş birliği Elle dergisi dijital platformlarına taşınarak, dergi kapağında yer aldı.

ŞANSIM ADALI: ALİN İLE ÇALIŞMAK...

Ford Türkiye ile yaptığı iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Sudi Etuz markasının kurucusu Şansım Adalı, “Ford gibi global bir markayla çalışmak, hem yaratıcı sınırlarımı zorlamam hem de teknolojinin moda ile nasıl entegre edilebileceğini keşfetmem açısından çok değerli ve farklı bir deneyim oldu. F150, Bronco Sport, Mustang Mach-E GT ve Yeni Ford Puma modelleri için hazırladığım tasarımlar, her bir aracın ruhunu ve karakteristik özelliklerini moda diline uyarlamama imkan tanıdı. Böyle bir iş birliği, inovasyonun ve geleceğin giyilebilir tasarımlarını keşfetmem açısından ilham vericiydi.” dedi.

Alin ile çalışmanın kendisine hissettirdikleriyle ilgili de açıklama yapan tasarımcı Adalı, “Sanal modellerle çalışmak, sınırları aşan ve fiziksel dünyada mümkün olmayan tasarımları hayata geçirme fırsatı sunuyor. Bu tür iş birliklerinin, moda dünyasında hem sürdürülebilirliği artırma hem de dijital evrende daha fazla kreatif özgürlük sağlama potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Sanal modeller, fiziksel malzeme tüketmeden koleksiyonları sergileme şansı sunarak sektöre hem çevresel hem de estetik açıdan yenilik getiriyor” dedi.

'GELECEĞİN GİYİLEBİLİR TASARIMLARI'

Sudi Etuz ile yapılan iş birliği ile ilgili Ford Türkiye Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu ise ”Geleceği Bugünden Yaşa” bizim için bir slogandan çok daha ötesini ifade ediyor. İnsanları geleceğe dair heyecanlandırmak ve sıra dışı deneyimlerle müşterilerimizin hayatının her alanına heyecan katmak için çalışıyoruz. Ford’un marka elçisi sanal influencer Alin bu kez de Sudi Etuz’un Ford araçlarından ilham alarak tasarladığı, geleceğin giyilebilir tasarımlarını taşıyarak yine sıradışı bir projede bulundu. Elle dergisi işbirliğinde hayat bulan bu sıradışı işbirliğinde F-150, Bronco Sport ,Mustang Mach-e GT ve Yeni Ford Puma’yı yansıtan kıyafetler yer aldı” dedi.



