Formula 1 teknolojisi Audi ile yollara iniyor: Lamborghini'ye 1001 beygirlik alman kuzen

Nuvolari, sadece dudak uçuklatan performansıyla değil, Audi'nin küresel stratejisinde yaptığı radikal yön değişimiyle de dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere şirket, 2021 yılında yaptığı açıklamada 2026'dan itibaren sadece tamamen elektrikli modeller tanıtacağını ve 2033'te içten yanmalı motorlara tamamen veda edeceğini duyurmuştu.