Formula 1 teknolojisi Audi ile yollara iniyor: Lamborghini'ye 1001 beygirlik alman kuzen

Markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobil unvanını eline alan bu hibrit hiper sporcu, sadece 499 adetlik son derece sınırlı bir kontenjanla banttan inecek.
1 V8 motor ve üç elektrikli kalp: Tam 1.001 beygir!
Nuvolari’nin kalbinde mühendislik harikası bir hibrit sistem yer alıyor. 4.0 litrelik çift turbo beslemeli V8 içten yanmalı motor, tek başına 800 beygir güç ve 730 Nm tork üretiyor.
Tam 10.000 devir çevirebilen bu canavara, her biri 110 kW güç üreten üç adet elektrik motoru eşlik ediyor.
Ön aksta iki, motor ile şanzıman arasında ise bir adet konumlandırılan bu elektrik motorlarının desteğiyle Nuvolari, toplamda 1.001 beygir güce ulaşarak adeta bir yarış otomobili performansı sunuyor.
4 Formula 1 teknolojisi ve heyecan veren performans verileri
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Audi Nuvolari’nin performans verileri dikkat çekiyor:
0-100 km/s hızlanması: Sadece 2,6 saniye!
0-200 km/s hızlanması: 6,8 saniye!
Maksimum Hız: 350 km/s'nin üzeri.
Araçta yer alan 7,3 kWh kapasiteli batarya kısa mesafeli elektrikli sürüşe imkan tanısa da Nuvolari, safkan bir performans otomobili olarak geliştirildi. Yeni nesil "Audi Space Frame" şasisi üzerine kurulan model, markanın tamamen karbon fiber gövdeye sahip ilk otomobili olma özelliğini taşıyor.
Ayrıca Formula 1 dünyasından transfer edilen ve direksiyon üzerinden kontrol edilebilen DRS (Aktif Kanat Sistemi) sayesinde araç, yüksek yere basma modunda 400 kilogramdan fazla downforce üretebiliyor. Modelin fren sistemi ise 2,8 megavata kadar enerji geri kazanımı sağlayarak F1 araçlarına nazire yapıyor.
7 Lamborghini Temerario ile akraba ama fiyatı çok farklı
Nuvolari, teknik altyapısını Volkswagen Grubu çatısı altındaki kuzeni Lamborghini Temerario ile paylaşıyor. Ancak Audi, elektrik gücünü bir adım daha ileri taşıyarak Temerario’nun 920 beygirlik gücünü 1.001 beygire yükseltmiş durumda.
Bu ekstra güç ve sınırlı üretim felsefesi fiyat etiketine de yansıyor; Nuvolari yaklaşık 600 bin euro’luk başlangıç fiyatıyla, İtalyan kuzeninin neredeyse iki katı fiyata satılacak. Şanslı sahiplerine ilk teslimatların ise 2027 yılının ilk yarısında yapılması planlanıyor.
9 Audi’nin elektrikli stratejisinde büyük u-dönüşü
Nuvolari, sadece dudak uçuklatan performansıyla değil, Audi'nin küresel stratejisinde yaptığı radikal yön değişimiyle de dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere şirket, 2021 yılında yaptığı açıklamada 2026'dan itibaren sadece tamamen elektrikli modeller tanıtacağını ve 2033'te içten yanmalı motorlara tamamen veda edeceğini duyurmuştu.
Ancak Audi CEO’su Gernot Döllner, markanın artık motor seçeneklerinde "tam esneklik" yaklaşımına geçtiğini ilan etti. 10.000 devir çeviren V8 hibrit motorlu Nuvolari, Audi’nin gelecekte içten yanmalı motorların sesini tamamen kısmaya niyetli olmadığının en somut kanıtı oldu.