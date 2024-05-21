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Frontera'nın dünya tanıtımını İstanbul'da yapıldı: Opel CEO'sundan Türkiye mesajı

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Türkiye'nin Opel için çok önemli ve ana pazar olduğunu belirterek, "Sürekli büyümek, piyasaya yakın olmak ve pazarı desteklemeye devam etmek istiyoruz." dedi.

21 Mayıs 2024 | 02:05
Frontera'nın dünya tanıtımını İstanbul'da yapıldı: Opel CEO'sundan Türkiye mesajı

Florian Huettl ve Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, tamamen elektrikli yeni Opel Frontera için İstanbul'da düzenlenen global tanıtım toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki, tanıtım için neden İstanbul tercih edildi? İşte Hueetl ve Yantaç'ın yorumları:

1 TÜRKİYE YORUMU

TÜRKİYE YORUMU Frontera'nın dünya tanıtımı için İstanbul'u tercih etme kararlarının ticari veya jeopolitik olmadığını dile getiren Huettl, "Türkiye'ye kendini çok yakın hisseden bir marka Opel. Türkiye pazarında yıllardır faal. Biliyoruz ki Türkiye'deki müşterilerimiz, bizim yaptığımız ürünlere değer veriyor, Alman ürünlerini, tasarımımızı seviyorlar. Bizi, yaptığımız işi seviyorlar." ifadelerini kullandı.

2 "Türkiye'ye yatırım yaptık"

"Türkiye'ye yatırım yaptık" Son yıllarda yoğun şekilde Türkiye'ye yatırım yaptıklarını belirten Huettl, "Burada çok harika bir bayi ağı kurduk. Her zaman Türkiye'ye öncelik vermişizdir. Türkiye bizim en önemli üç pazarımızdan biri. Almanya ve İngiltere ile beraber. İşte bu yüzden ilk olarak burada tanıtımını yapmak istedik. Türkiye bizim çok önemli ve Türk tüketicilerine ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Opel'in elektrikli araç planları konusunda değişiklik olmadığını bildiren Huettl, Türkiye'deki elektrifikasyon sürecinin de tam bekledikleri gibi geliştiğini ve Opel ile ilgili en önemli kararlarda Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

3 "Buradaki bayi ağımıza elektrikli araçlar için yatırım yaptık"

"Buradaki bayi ağımıza elektrikli araçlar için yatırım yaptık" Florian Huettl, Türkiye'nin 2023'te Almanya ve İngiltere'den sonra Opel'in dünya çapındaki 3. pazarı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Bence bu pazar için doğru yer. Biz bir önem sıralaması kovalamıyoruz. Önemli olan şu; Türkiye bizim için çok önemli bir pazar, bir ana pazar. Sürekli büyümek, piyasaya yakın olmak ve pazarı desteklemeye devam etmek istiyoruz ki herhangi bir gelişme olduğunda bunu hem takip edelim hem de Opel bu gelişmelere eşlik etsin. İşte bu yüzden zaten çok erken şekilde buradaki bayi ağımıza elektrikli araçlar için yatırım yaptık."

4 Türkiye otomotiv pazarına ilişkin yorumlar

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin yorumlar Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç da Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmelere değindi. Otomotiv satışlarına ilişkin soru üzerine, pazarın, ilk 4 ayda 371 bin adet olduğunu aktaran Yantaç, "Sene sonu 1 milyon hedef dediğiniz noktada, geri kalan 8 ayda 630 bin araç satılması lazım. 4 aylık dönemde 371 bin ise özellikle yıl sonu pazarın ister istemez büyüdüğü bir dönemi de dikkate alacak olursak, bu hedefin erişilebilir olduğunu görüyoruz." dedi.

5 'Bizim öngörümüz'

'Bizim öngörümüz' Yantaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha kolay bir matematik yapayım. Aya bölecek olsanız şu an kalan 8 ayda 70-80 bin bandında araç satıyor olması yeterli. Şu anki bizim öngörümüz özellikle yıl sonunda gerileyen enflasyonla, kurdaki gelişmelerle beraber faiz anlamında gelişmeler olmasını ve kredi imkanları sağlanmasını bekliyoruz."

6 İkinci elde, takasta pozitif gelişmeler var

İkinci elde, takasta pozitif gelişmeler var Marka olarak Opel'in şu anda faiz oranları artmış olsa da 200-300 bin lira tutarına kadar yüzde 1,99 ile 2,49 arası değişen kredi imkanı da sağladıklarını anlatan Yantaç, sözlerini, "Aslında ikinci elde, takasta da son 1 aylık dönemde pozitif gelişmeler var. Talebin olduğunu, ikinci el piyasasında satışların yükseldiğini görüyoruz. Bizim 2. elde sağladığımız kredi ve takas imkanları ile pozitif ayrıştığımızı da söyleyebiliriz." diye tamamladı.
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