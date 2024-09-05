ARA
DOLAR
34,01
0,06%
DOLAR
EURO
37,87
0,54%
EURO
GRAM ALTIN
2750,58
0,83%
GRAM ALTIN
BIST 100
9968,35
-0,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Galericiler ikinci el araç satışlarını "notersiz" yapmak istiyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, galericiler olarak "notersiz satış" yapmak istediklerini söyledi.

05 Eylül 2024 | 09:23
Son Güncellenme: 05 Eylül 2024 | 10:56
Galericiler ikinci el araç satışlarını "notersiz" yapmak istiyor

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce uygulanmaya başlanan ve 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek "Güvenli Ödeme Sistemi" ile ikinci el araç satışlarında dolandırıcılığın önüne geçileceğini söyledi.

Bu satışlarda en fazla dolandırıcılığın vatandaşlar arasındaki alım-satımlarda görüldüğüne dikkati çeken Erkoç, yeni sistemle benzeri sorunların giderilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Erkoç, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te belirtilen standartları karşılayan kişilerin, ikinci el araç satışı yapabilmek için Mesleki Yeterlilik Belgesi aldıkları bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Galericilerden alınan araçlara ilişkin herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değil, olamaz da. Çünkü galericilerin, ikinci el satışı yapabilmeleri için MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezine başvurup, gerekli koşulları sağlamaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri söz konusu. Yani galericiler, gerekli koşulları sağlayarak Mesleki Yeterlilik Belgesi alan yetkin insanlar. Bizler, devletin ikinci el araç satışı için yetkilendirdiği kişileriz. Galericilerden alınan ikinci el araçlarda herhangi bir sorun çıkması ya da dolandırıcılık gibi bir olay yaşanması halinde zaten hem MASFED bünyesindeki Tahkim Kurulumuz hem de Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanıyor. Bu nedenle bizler 'notersiz satış' yapmak istiyoruz."

Erkoç, yıllık ortalama 9 milyon araç satışının gerçekleştiği Türkiye'de, bu satışların yarısına yakınının galericiler tarafından yapıldığını aktararak, "Yeni uygulamada hem Güvenli Ödeme Sistemi ücreti hem de noterler tarafından talep edilen satış ücreti ile vekalet ücreti bizleri çok zorluyor. Tek araç satışı olarak bakıldığında belki düşük gözükebilir ancak aylık yaklaşık 20 araç satışı yapan galericiye bu mali yük oluşturuyor. Galericiler de bu maliyetleri araç ücretine ekleyecekleri için günün sonunda vatandaşımıza ek külfet oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı bulunduğuna dikkati çeken Erkoç, bunlardan 35 bin 600'ünün ikinci el araç satışı için yetki belgesi aldığını dile getirdi.

Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli sayısında yayımlanmıştı.

Satıcı ile alıcıları yakından ilgilendiren yönetmelik kapsamında sıfır ve ikinci el satışlarındaki tüm şartlar net şekilde belirlendi.

Yönetmelikle ikinci el ve sıfır kilometre araç alım ve satımına ilişkin yeni kurallar hayata geçirilirken ikinci el taşıt satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

Taşıt satışlarında bedelin tamamının ya da bir kısmının nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda, satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistemde, para transferinin "aracı kuruluş" olarak faaliyet gösterecek bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları tarafından yapılması gerekiyor.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2750,58 0,83%
  • ALTIN ONS 2516,94 0,92%
  • BIST 100 9968,35 -0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,522 -0,16%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35096 0,03739%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,21 1,9289%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0059 0,0605%
  • EURO/DOLAR 1,1099 0,1371%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8683 0,5428%
  • STERLIN/DOLAR 1,31652 0,14567%
Borsa Haberleri
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
GERİ
İLERİ
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL