Eskiden özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olan otomobiller, günümüzde "tekerlekli bilgisayarlar" haline gelmiş durumda. Ancak bu teknolojik dönüşümün karanlık bir yüzü var: Veri gizliliği ihlalleri.

BBC Future'ın Thomas Germain imzalı makalesine göre, otomobil üreticileri sürücülerin her hareketini takip ediyor ve bu durum yakında yasal düzenlemelerle daha da ileri bir boyuta taşınacak.

Neler İzleniyor?



Modern araçlar sadece konumunuzu değil, araç içindeki davranışlarınızı da anbean kaydediyor.



Toplanan veriler arasında şunlar yer alıyor:

Sürüş Alışkanlıkları: Ne kadar sert fren yaptığınız, hız sınırını aşıp aşmadığınız ve emniyet kemerini takıp takmadığınız.

Kişisel Bilgiler: Kilonuz, yaşınız, ırkınız ve hatta araç içi kameralar aracılığıyla yüz ifadeleriniz.

Araç İçi Etkileşim: Radyoda ne dinlediğiniz, aracınıza hangi cihazları bağladığınız ve yanınızda kimin seyahat ettiği.

Sigorta Primlerini Etkiliyor



Toplanan bu devasa veri yığını sadece şirketlerin elinde kalmıyor. McKinsey danışmanlık firmasının araştırmasına göre, otomobil üreticileri bu verileri sigorta şirketlerine satıyor. "Sürücü puanı" adı verilen bir sistemle, sert fren yapan veya gece geç saatte araç kullanan sürücülerin sigorta primleri, kendilerine haber verilmeden yükseltilebiliyor.

Durum Neden Daha da Kötüleşecek?



Makale, ABD'deki yeni federal düzenlemelere dikkat çekiyor. Yakın gelecekte otomobil üreticilerinin araçlara kızılötesi biyometrik kameralar kurması zorunlu hale gelebilir. Başlangıçta sürücü yorgunluğunu ve dikkat dağınıklığını tespit ederek kazaları önlemek amacıyla tasarlanan bu sistemler, aslında araç içindeki gözetimi "her an açık" bir mikrofon ve kamera sistemine dönüştürme riski taşıyor.

"Mahremiyet Kabusu"



Uzmanlar, otomobilleri "mahremiyetin en kötü olduğu ürün kategorisi" olarak tanımlıyor. Birçok sürücü, aracın multimedya sistemini kurarken sayfalarca süren "kullanım koşullarını" okumadan onayladığı için, verilerinin paylaşılmasına bilmeden rıza göstermiş oluyor.

Ne Yapılabilir?



Tüketicilerin verilerini korumak için bazı yollar olsa da (veri paylaşımını kapatmak gibi), üreticiler genellikle bu durumda yol yardımı, kaza algılama veya uzaktan kilit açma gibi kritik güvenlik özelliklerinin devre dışı kalacağını belirterek kullanıcıları caydırıyor.

Otomobil endüstrisi hızla dijitalleşirken, araç içindeki mahremiyetin korunup korunamayacağı önümüzdeki yılların en büyük hukuksal mücadelelerinden biri olacağa benziyor.