Geely EX5'in Avrupa'daki ilk durağı Yunanistan oldu ve lansman etkinliği Atina'da düzenlendi. Ardından model; Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ gibi Adriyatik ülkelerinde satışa sunuldu. Geely'nin bir sonraki hedefi ise Birleşik Krallık pazarı olarak belirlendi. Şirket, İngiltere'deki müşterilere teslimatların 2025'in son çeyreğinde başlamasını hedefliyor. Markanın, İngiliz pazarına özel teknik ve donanımsal ayarlamalar yapılıp yapılmayacağı konusundaki değerlendirmeleri ise devam ediyor. İngiltere özelinde, Geely'nin lüks markası Lotus'un mühendislik ekibinden de destek alındığı belirtiliyor.
Geely'nin İlk Küresel AB Sertifikalı Modeli
EX5, Geely için yalnızca bir elektrikli SUV olmanın ötesinde stratejik bir önem taşıyor. Bu model, markanın Avrupa Birliği (AB) çapında sertifika alan ilk küresel aracı olma özelliğini taşıyor.
Bu onay, Geely'nin uluslararası büyüme stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor ve EX5'in bu ülkelerdeki satışa sunulması, kademeli olarak diğer Avrupa pazarlarında da yer alabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Teknik Özellikler ve Menzil
4,62 metre uzunluğundaki EX5, WLTP normlarına göre 430 kilometre menzil sunuyor. Araç, 160 kW'lık (yaklaşık 218 beygir) bir elektrik motoruna sahip ve bu motor 320 Nm tork üreterek gücü ön tekerleklere aktarıyor. EX5'in 0'dan 100 km/s hıza 6,9 saniyede ulaştığı ve azami hızının 175 km/s olduğu belirtiliyor.
Modelde iki farklı batarya seçeneği bulunuyor: 49,5 kWsa ve 60 kWsa kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryalar. Belirtilen 430 kilometrelik menzil, büyük bataryaya sahip versiyona aittir.
EX5, 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde %10'dan %80'e yaklaşık 28 dakikada şarj olabiliyor. AC tarafında ise 11 kW dahili şarj cihazı mevcut.