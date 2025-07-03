Geely EX5'in Avrupa'daki ilk durağı Yunanistan oldu ve lansman etkinliği Atina'da düzenlendi. Ardından model; Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ gibi Adriyatik ülkelerinde satışa sunuldu. Geely'nin bir sonraki hedefi ise Birleşik Krallık pazarı olarak belirlendi. Şirket, İngiltere'deki müşterilere teslimatların 2025'in son çeyreğinde başlamasını hedefliyor. Markanın, İngiliz pazarına özel teknik ve donanımsal ayarlamalar yapılıp yapılmayacağı konusundaki değerlendirmeleri ise devam ediyor. İngiltere özelinde, Geely'nin lüks markası Lotus'un mühendislik ekibinden de destek alındığı belirtiliyor.