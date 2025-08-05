Güncel sıfır otomobil fiyatları (Ağustos 2025) En ucuz otomobil hangisi? İşte başlangıç fiyatları: Renault, Fiat, Chery, Dacia, KİA, Skoda... Son değerler

Şu an için Türkiye'de satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobil, Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modeli. Bu aracın başlangıç fiyatı 1.144.131 TL olarak belirlenmiş. Eğer bütçe dostu ve uygun fiyatlı bir sıfır otomobil arıyorsanız, bu model iyi bir seçenek olabilir.
1 Renault Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)
Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Renault otomobillerinin fiyatları 1.447.000 TL ile 3.430.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Aşağıdaki tabloda, en güncel Renault modellerinin başlangıç fiyatlarını ve detaylarını bulabilirsiniz.
|Model
|2025 Fiyatları
|Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp
|1.447.000 TL
|Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp
|1.573.000 TL
|R5 E-Tech Techno EV40 120hp
|1.707.000 TL
|R5 E-Tech Techno EV52 150hp
|1.810.000 TL
|Yeni Captur Techno mild hybrid EDC 160 hp
|1.900.000 TL
|Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|1.839.000 TL
|Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|1.900.000 TL
|Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.149.000 TL
|Duster Evolution ECO-G 100 hp
|1.654.000 TL
|Duster Evolution E-Tech full hybrid 145 hp
|2.095.000 TL
|Duster Evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4
|2.165.000 TL
|Duster Techno E-Tech full hybrid 145 hp
|2.131.000 TL
|Duster Techno mild hybrid advanced 130 hp 4x4
|2.211.000 TL
|Austral Techno mild hybrid 160 hp auto
|2.250.000 TL
|Austral Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto
|2.601.000 TL
|Austral Techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp
|3.065.000 TL
|Rafale esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp
|3.430.000 TL
2 Chery Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)
Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Chery modellerinin fiyat aralığı 2.145.000 TL ile 2.595.000 TL arasında yer alıyor. Aşağıdaki tablo üzerinden, güncel Chery otomobil fiyatlarını ve model detaylarını inceleyebilirsiniz.
|Model
|2025 Fiyat
|Chery Omoda 5 Pro Intelligent
|2.145.000 TL
|Chery Omoda 5 Pro Exceptional
|2.220.000 TL
|Chery Tiggo 7 Pro Max Intelligent
|2.200.000 TL
|Chery Tiggo 7 Pro Max Exceptional
|2.260.000 TL
|Chery Tiggo 8 Pro Max Intelligent
|2.345.000 TL
|Chery Tiggo 8 Pro Max Exceptional
|2.595.000 TL
3 Dacia Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)
Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Dacia otomobillerin fiyatları 1.310.000 TL'den başlayıp 1.774.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel Dacia modellerinin fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|Model
|2025 Fiyat
|Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT
|1.310.000 TL
|Sandero Stepway Extreme Stepway Tce 90 bg CVT
|1.402.000 TL
|Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu
|1.549.000 TL
|Jogger Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu
|1.554.000 TL
|Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
|1.578.000 TL
|Jogger Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu
|1.774.000 TL
4 Citroën Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)
Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Citroën modellerinin fiyatları 1.300.000 TL'den başlayıp 2.236.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel Citroën otomobil fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|Model
|Fiyat
|Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus
|1.300.000 TL
|Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Max
|1.376.000 TL
|Citroen C3 Aircross SUV 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus
|1.645.000 TL
|Citroen C3 Aircross SUV 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max
|1.725.000 TL
|Citroen e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max
|1.499.000 TL
|Citroen C4 1.2 PureTech 130 hp EAT8 You
|1.745.000 TL
|Citroen C4 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Max
|1.870.000 TL
|Citroen C4 1.2 PureTech 136 hp e-DCS6 Max
|1.895.000 TL
|Citroen e-C4 115 kW Max
|2.045.000 TL
|Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 hp EAT8 You
|1.770.000 TL
|Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Max
|1.860.000 TL
|Citroen e-C4 X 115 kW Max
|1.999.000 TL
|Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Max
|2.210.000 TL
|Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech 136 HP e-DCS6 Max
|2.234.000 TL
|Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor
|539.900 TL
|Yeni Ami Buggy 6 kW Elektrik Motor
|579.900 TL
5 Opel Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)
Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Opel otomobillerinin fiyatları 1.317.000 TL'den başlayıp 2.622.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda, en güncel Opel modellerinin fiyat listesine göz atabilirsiniz.
|Model
|2025 Fiyat
|Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6
|1.317.000 TL
|Opel Corsa 1.2 100 hp benzin AT8 Edition
|1.517.000 TL
|Opel Corsa 1.2 100 hp benzin AT8 GS
|1.612.000 TL
|Opel Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli)
|1.786.000 TL
|Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) Edition
|1.758.000 TL
|Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) GS
|1.862.000 TL
|Frontera Elektrik 100 kW GS
|1.556.000 TL
|Opel Astra 1.2 130 hp benzin AT8 GS
|1.983.000 TL
|Opel Astra Elektrik 115 kW GS
|2.204.000 TL
|Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 Edition
|1.818.000 TL
|Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 GS
|1.987.000 TL
|Opel Grandland Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS
|2.331.000 TL
|Opel Grandland Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 Ultimate
|2.622.000 TL
|Opel Grandland Elektrik 157 kW GS
|2.475.000 TL
|Opel Combo 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential
|1.359.000 TL
|Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Essential
|1.464.000 TL
|Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition
|1.651.000 TL
|Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate
|1.818.000 TL
|Opel Combo 100 kW Edition
|1.963.000 TL
6 Peugeot Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)
Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Peugeot modellerinin fiyatları 1.896.500 TL'den başlayıp 3.355.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. Güncel Peugeot otomobil fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|Model
|Fiyat
|Yeni Peugeot E-208 GT 100kW (Elektrikli)
|1.896.500 TL
|Yeni Peugeot E-308 GT 115kW (Elektrikli)
|2.297.500 TL
|Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
|2.138.000 TL
|Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
|2.303.000 TL
|Yeni Peugeot e-2008 Allure 100 kW
|2.133.000 TL
|Yeni Peugeot e-2008 Allure 115 kW
|2.158.000 TL
|Yeni Peugeot e-2008 GT 115kW
|2.175.000 TL
|Yeni Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
|2.740.000 TL
|Yeni Peugeot 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
|3.195.000 TL
|Yeni Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp)
|3.081.000 TL
|Yeni Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp)
|3.377.000 TL
|Peugeot 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
|3.155.000 TL
|Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
|3.355.000 TL
|Elektrikli E-5008 Allure 157kW (210hp)
|3.225.000 TL
|Elektrikli E-5008 GT 157kW (210hp)
|3.400.000 TL
|Peugeot 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
|2.132.000 TL
|Peugeot 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
|2.765.000 TL
|Peugeot Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT
|1.513.000 TL
|Peugeot Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|1.739.500 TL
|Peugeot Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
|1.890.000 TL
7 Ford Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)
Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Ford otomobillerinin fiyatları 1.514.600 TL'den başlayıp 4.270.400 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel Ford modellerinin fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|Model
|Fiyat
|Focus Sedan 1.5L EcoBlue 115PS yeni Titanium Stil 8 ileri otomatik
|2.118.200 TL
|Focus Sedan 1.5L EcoBlue 115PS yeni Titanium X 8 ileri otomatik
|2.226.700 TL
|Focus Hatchback 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil
|2.204.800 TL
|Focus Hatchback 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X
|2.321.800 TL
|Focus Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil
|2.011.800 TL
|Focus Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X
|2.141.900 TL
|Focus Station Wagon 1.0L EcoBoost 155PS yeni Active X 7 ileri otomatik
|2.516.900 TL
|Focus Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS yeni Active Stil 8 ileri otomatik
|2.232.100 TL
|Focus Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS yeni Active X 8 ileri otomatik
|2.337.000 TL
|Focus Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS yeni Titanium X 8 ileri otomatik
|2.356.700 TL
|Yeni Puma 1.0L EcoBoost 125PS Titanium 6 ileri manuel
|1.559.800 TL
|Yeni Puma 1.0L EcoBoost 125PS Titanium 7 ileri otomatik
|1.854.500 TL
|Yeni Puma 1.0L EcoBoost 155PS ST-Line X 7 ileri otomatik
|2.074.400 TL
|Puma Gen-E 125kW Elektrik
|1.624.800 TL
|Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium 8 ileri otomatik
|2.406.200 TL
|Kuga 1.5L EcoBoost 186PS ST-Line 8 ileri otomatik
|2.727.300 TL
|Kuga 1.5L EcoBoost 186PS ST-Line X 8 ileri otomatik
|2.863.900 TL
|Ford Journey Courier 1.0L EcoBoost 125PS, Deluxe 6 İleri Manuel, Benzin
|2.063.500 TL
|Ford Journey Courier 1.0L EcoBoost 125PS, Titanium 7 İleri Otomatik, Benzin
|2.457.900 TL
|Ford Journey Courier BEV 100KW Titanium
|1.685.200 TL
|Ford Explorer BEV 125KW Select
|1.720.000 TL
|Ford Explorer BEV 125KW Premium
|1.820.000 TL
|Ford Capri Premium SUV, 125KW
|1.920.000 TL
8 Hyundai Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)
Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Hyundai modellerinin fiyatları 1.125.000 TL'den başlayıp 6.200.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel Hyundai otomobil fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|Model
|Fiyat
|i10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel
|1.125.000 TL
|i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT
|1.175.000 TL
|i10 1.2 MPI 79PS Style AMT
|1.210.000 TL
|i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT
|1.287.000 TL
|i20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel
|1.215.000 TL
|i20 1.0 T 100 PS Jump DCT
|1.332.900 TL
|i20 1.0 T 100 PS Style DCT
|1.535.000 TL
|i20 1.0 T 100 PS Elite DCT
|1.637.000 TL
|Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel
|1.332.000 TL
|Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
|1.515.000 TL
|Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT
|1.637.000 TL
|Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT
|1.747.000 TL
|Kona 1.6 T-GDI Prime DCT
|2.080.000 TL
|KONA Elektrik Advance 115 kW
|2.125.000 TL
|Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT
|2.050.000 TL
|Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT
|2.360.000 TL
|Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 Benzin DCT
|2.627.000 TL
|Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 Benzin DCT
|2.920.000 TL
|Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 Dizel DCT
|3.230.000 TL
|Tucson 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 Dizel DCT
|2.648.000 TL
|Tucson 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 Dizel DCT
|3.045.000 TL
|Tucson 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 Dizel DCT
|3.345.000 TL
|Tucson 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT Benzin
|3.320.000 TL
|Ioniq 5 N 448 kW 4x4 Advance
|6.200.000 TL
|Yeni Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2
|2.200.000 TL
|Yeni Ioniq 5 Advance 160 kW 4x2
|3.173.000 TL
|Ioniq 6 111 kW 4x2 Advance
|2.179.000 TL
|Staria Hibrit 1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2
|2.335.000 TL
|SANTA FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS Progressive 4X4 AT
|5.170.000 TL
|INSTER Advance 84.5 kW
|1.545.000 TL