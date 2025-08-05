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  • Güncel sıfır otomobil fiyatları (Ağustos 2025) En ucuz otomobil hangisi? İşte başlangıç fiyatları: Renault, Fiat, Chery, Dacia, KİA, Skoda... Son değerler

Güncel sıfır otomobil fiyatları (Ağustos 2025) En ucuz otomobil hangisi? İşte başlangıç fiyatları: Renault, Fiat, Chery, Dacia, KİA, Skoda... Son değerler

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları, ekonomik koşullar ve üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle sürekli olarak değişiyor. Marka, model ve donanım seçeneklerine göre fiyatlar büyük farklılıklar gösterse de, Ağustos 2025 itibarıyla piyasadaki en uygun fiyatlı sıfır araçları sizler için derledik.

05 Ağustos 2025 | 11:52
Güncel sıfır otomobil fiyatları (Ağustos 2025) En ucuz otomobil hangisi? İşte başlangıç fiyatları: Renault, Fiat, Chery, Dacia, KİA, Skoda... Son değerler

Şu an için Türkiye'de satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobil, Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modeli. Bu aracın başlangıç fiyatı 1.144.131 TL olarak belirlenmiş. Eğer bütçe dostu ve uygun fiyatlı bir sıfır otomobil arıyorsanız, bu model iyi bir seçenek olabilir.

1 Renault Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Renault Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Renault otomobillerinin fiyatları 1.447.000 TL ile 3.430.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Aşağıdaki tabloda, en güncel Renault modellerinin başlangıç fiyatlarını ve detaylarını bulabilirsiniz.

Model2025 Fiyatları
Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp1.447.000 TL
Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp1.573.000 TL
R5 E-Tech Techno EV40 120hp1.707.000 TL
R5 E-Tech Techno EV52 150hp1.810.000 TL
Yeni Captur Techno mild hybrid EDC 160 hp1.900.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg1.839.000 TL
Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg1.900.000 TL
Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.149.000 TL
Duster Evolution ECO-G 100 hp1.654.000 TL
Duster Evolution E-Tech full hybrid 145 hp2.095.000 TL
Duster Evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x42.165.000 TL
Duster Techno E-Tech full hybrid 145 hp2.131.000 TL
Duster Techno mild hybrid advanced 130 hp 4x42.211.000 TL
Austral Techno mild hybrid 160 hp auto2.250.000 TL
Austral Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto2.601.000 TL
Austral Techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp3.065.000 TL
Rafale esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp3.430.000 TL

2 Chery Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Chery Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Chery modellerinin fiyat aralığı 2.145.000 TL ile 2.595.000 TL arasında yer alıyor. Aşağıdaki tablo üzerinden, güncel Chery otomobil fiyatlarını ve model detaylarını inceleyebilirsiniz.

Model2025 Fiyat
Chery Omoda 5 Pro Intelligent2.145.000 TL
Chery Omoda 5 Pro Exceptional2.220.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max Intelligent2.200.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max Exceptional2.260.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro Max Intelligent2.345.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro Max Exceptional2.595.000 TL

3 Dacia Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Dacia Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Dacia otomobillerin fiyatları 1.310.000 TL'den başlayıp 1.774.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel Dacia modellerinin fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Model2025 Fiyat
Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT1.310.000 TL
Sandero Stepway Extreme Stepway Tce 90 bg CVT1.402.000 TL
Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu1.549.000 TL
Jogger Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu1.554.000  TL
Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu1.578.000 TL
Jogger Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu1.774.000 TL

4 Citroën Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Citroën Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Citroën modellerinin fiyatları 1.300.000 TL'den başlayıp 2.236.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel Citroën otomobil fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ModelFiyat
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus1.300.000 TL
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Max1.376.000 TL
Citroen C3 Aircross SUV 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus1.645.000 TL
Citroen C3 Aircross SUV 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max1.725.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor Max1.499.000 TL
Citroen C4 1.2 PureTech 130 hp EAT8 You1.745.000 TL
Citroen C4 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Max1.870.000 TL
Citroen C4 1.2 PureTech 136 hp e-DCS6 Max1.895.000 TL
Citroen e-C4 115 kW Max2.045.000 TL
Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 hp EAT8 You1.770.000 TL
Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Max1.860.000 TL
Citroen e-C4 X 115 kW Max1.999.000 TL
Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Max2.210.000 TL
Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech 136 HP e-DCS6 Max2.234.000 TL
Yeni Ami 6 kW Elektrik Motor539.900 TL
Yeni Ami Buggy 6 kW Elektrik Motor579.900 TL

5 Opel Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Opel Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Opel otomobillerinin fiyatları 1.317.000 TL'den başlayıp 2.622.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda, en güncel Opel modellerinin fiyat listesine göz atabilirsiniz.

Model2025 Fiyat
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT61.317.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 hp benzin AT8 Edition1.517.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 hp benzin AT8 GS1.612.000 TL
Opel Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli)1.786.000 TL
Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) Edition1.758.000 TL
Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) GS1.862.000 TL
Frontera Elektrik 100 kW GS1.556.000 TL
Opel Astra 1.2 130 hp benzin AT8 GS1.983.000 TL
Opel Astra Elektrik 115 kW GS2.204.000 TL
Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 Edition1.818.000 TL
Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 GS1.987.000 TL
Opel Grandland Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS2.331.000 TL
Opel Grandland Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 Ultimate2.622.000 TL
Opel Grandland Elektrik 157 kW GS2.475.000 TL
Opel Combo 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential1.359.000 TL
Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Essential1.464.000 TL
Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition1.651.000 TL
Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate1.818.000 TL
Opel Combo 100 kW Edition1.963.000 TL

6 Peugeot Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Peugeot Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Peugeot modellerinin fiyatları 1.896.500 TL'den başlayıp 3.355.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. Güncel Peugeot otomobil fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ModelFiyat
Yeni Peugeot E-208 GT 100kW (Elektrikli)1.896.500 TL
Yeni Peugeot E-308 GT 115kW (Elektrikli)2.297.500 TL
Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT82.138.000 TL
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT82.303.000 TL
Yeni Peugeot e-2008 Allure 100 kW 2.133.000 TL
Yeni Peugeot e-2008 Allure 115 kW 2.158.000 TL
Yeni Peugeot e-2008 GT 115kW2.175.000 TL
Yeni Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS62.740.000 TL
Yeni Peugeot 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS63.195.000 TL
Yeni Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp)3.081.000 TL
Yeni Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp)3.377.000 TL
Peugeot 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS63.155.000 TL
Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS63.355.000 TL
Elektrikli E-5008 Allure 157kW (210hp)3.225.000 TL
Elektrikli E-5008 GT 157kW (210hp)3.400.000 TL
Peugeot 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT82.132.000 TL
Peugeot 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT82.765.000 TL
Peugeot Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT1.513.000 TL
Peugeot Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT81.739.500 TL
Peugeot Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT81.890.000 TL

7 Ford Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ford Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Ford otomobillerinin fiyatları 1.514.600 TL'den başlayıp 4.270.400 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel Ford modellerinin fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ModelFiyat
Focus Sedan 1.5L EcoBlue 115PS yeni Titanium Stil 8 ileri otomatik2.118.200 TL
Focus Sedan 1.5L EcoBlue 115PS yeni Titanium X 8 ileri otomatik2.226.700 TL
Focus Hatchback 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil2.204.800 TL
Focus Hatchback 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X2.321.800 TL
Focus Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil2.011.800 TL
Focus Hatchback 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X2.141.900 TL
Focus Station Wagon 1.0L EcoBoost 155PS yeni Active X 7 ileri otomatik2.516.900 TL
Focus Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS yeni Active Stil 8 ileri otomatik2.232.100 TL
Focus Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS yeni Active X 8 ileri otomatik2.337.000 TL
Focus Station Wagon 1.5L EcoBlue 115PS yeni Titanium X 8 ileri otomatik2.356.700 TL
Yeni Puma 1.0L EcoBoost 125PS Titanium 6 ileri manuel1.559.800 TL
Yeni Puma 1.0L EcoBoost 125PS Titanium 7 ileri otomatik1.854.500 TL
Yeni Puma 1.0L EcoBoost 155PS ST-Line X 7 ileri otomatik2.074.400 TL
Puma Gen-E 125kW Elektrik1.624.800 TL
Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium 8 ileri otomatik2.406.200 TL
Kuga 1.5L EcoBoost 186PS ST-Line 8 ileri otomatik2.727.300 TL
Kuga 1.5L EcoBoost 186PS ST-Line X 8 ileri otomatik2.863.900 TL
Ford Journey Courier 1.0L EcoBoost 125PS, Deluxe 6 İleri Manuel, Benzin2.063.500 TL
Ford Journey Courier 1.0L EcoBoost 125PS, Titanium 7 İleri Otomatik, Benzin2.457.900 TL
Ford Journey Courier BEV 100KW Titanium1.685.200 TL
Ford Explorer BEV 125KW Select1.720.000 TL
Ford Explorer BEV 125KW Premium1.820.000 TL
Ford Capri Premium SUV, 125KW1.920.000 TL

8 Hyundai Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Hyundai Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır Hyundai modellerinin fiyatları 1.125.000 TL'den başlayıp 6.200.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel Hyundai otomobil fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ModelFiyat
i10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel1.125.000 TL
i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT1.175.000 TL
i10 1.2 MPI 79PS Style AMT1.210.000 TL
i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT1.287.000 TL
i20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel1.215.000 TL
i20 1.0 T 100 PS Jump DCT1.332.900 TL
i20 1.0 T 100 PS Style DCT1.535.000 TL
i20 1.0 T 100 PS Elite DCT1.637.000 TL
Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel1.332.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT1.515.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT1.637.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT1.747.000 TL
Kona 1.6 T-GDI Prime DCT2.080.000 TL
KONA Elektrik Advance 115 kW2.125.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT2.050.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT2.360.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 Benzin DCT2.627.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 Benzin DCT2.920.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 Dizel DCT3.230.000 TL
Tucson 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 Dizel DCT2.648.000 TL
Tucson 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 Dizel DCT3.045.000 TL
Tucson 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 Dizel DCT3.345.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT Benzin3.320.000 TL
Ioniq 5 N 448 kW 4x4 Advance6.200.000 TL
Yeni Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x22.200.000 TL
Yeni Ioniq 5 Advance 160 kW 4x23.173.000 TL
Ioniq 6 111 kW 4x2 Advance2.179.000 TL
Staria Hibrit 1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X22.335.000 TL
SANTA FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS Progressive 4X4 AT5.170.000 TL
INSTER Advance 84.5 kW1.545.000 TL
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