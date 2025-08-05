Güncel sıfır otomobil fiyatları (Ağustos 2025) En ucuz otomobil hangisi? İşte başlangıç fiyatları: Renault, Fiat, Chery, Dacia, KİA, Skoda... Son değerler

Şu an için Türkiye'de satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobil, Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modeli. Bu aracın başlangıç fiyatı 1.144.131 TL olarak belirlenmiş. Eğer bütçe dostu ve uygun fiyatlı bir sıfır otomobil arıyorsanız, bu model iyi bir seçenek olabilir.