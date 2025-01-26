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Günlük ortalama 1189 otomobilin üretildiği kent

OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da geçen yıl, günlük 1189 adet otomobil üretildi, bunların ortalama 720'si ihraç edildi.

26 Ocak 2025 | 15:03
Günlük ortalama 1189 otomobilin üretildiği kent

AA muhabirini Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2024 yılında 904 bin 513'ü otomobil olmak üzere, traktör dahil 1 milyon 410 bin 934 araç üretildi.

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 332 bin 503 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 36,8 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Hyundai Assan ise 2024'te 244 bin 976 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Sakarya'da bulunan Toyota 225 bin 337 adet otomobil üretimiyle üçüncü, TOFAŞ da 101 bin 697 adet otomobil üretimiyle dördüncü sırada yer aldı.

Bursa'da 2024'te üretilen otomobil sayısı 434 bin 200 olurken, Türkiye geneli otomobil üretiminin 48'i kentte gerçekleştirildi.

Bursa'daki üretimin yüzde 60'ı ihraç edildi

Otomobil üretiminde birinci olan OYAK Renault, ihracatta da 241 bin 398 adetle ilk sırada bulunuyor.

Geçen yıl otomobil ihracatında Hyundai Assan 204 bin adetle ikinci, Toyota 187 bin 101 adetle üçüncü ve TOFAŞ ise 21 bin 616 adetle dördüncü sırada yer aldı.

2024'te Türkiye'nin otomobil dış satımına 263 bin 14 adetle ciddi katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 40,2'sini oluşturdu.

Bursa'da 2024'te üretilen 434 bin 200 otomobilin yüzde 60,57'si yurt dışına gönderildi. Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 1189 ve günlük dış satım sayısı ise 720 oldu.

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