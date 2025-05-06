ARA
DOLAR
38,61
0,11%
DOLAR
EURO
43,89
0,59%
EURO
GRAM ALTIN
4202,15
1,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
9135,65
0,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hangi otomobile ne kadar zam geldi? (Fiyat listesi)

Otomobil markalarının mayıs ayı zam oranları belli olmaya başladı. 2. el araç fiyatlandırma ve otomotiv verisi analiz şirketi Cardata verilerine göre, son bir ayda en çok zam yapan marka yüzde 6,1 ile Mercedes-Benz olurken bazı modellerde artış yüzde 10’u buldu. İşte 16 markanın mayıs ayı ortalama zam oranları…

05 Mayıs 2025 | 18:05
Hangi otomobile ne kadar zam geldi? (Fiyat listesi)

Türkiye otomobil pazarında pek çok marka ve modelin mayıs ayı zam oranları belli olmaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurlarında yüzde 1,6’lık bir artış olmasına rağmen markaların zamlarında kur artışının çok üzerinde oranlar görüldüğünü söyledi.

Derya Karayağız Tahmaz / dkarayagiz@ekonomist.com.tr 

Nisan ayı boyunca Euro/TL kurunun ortalama 42,75 TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Yalçın, “2 Mayıs itibarıyla Euro 43,45 TL civarında seyrediyor. Yani yaklaşık yüzde 1,6’lık bir artış söz konusu. Ancak markaların bugün yaptığı zam oranlarına baktığımızda, kur artışının çok üzerinde oranlar görüyoruz. Bu da bize, fiyat artışlarının yalnızca döviz kuruna bağlı olmadığını net bir şekilde gösteriyor” dedi.

‘FİYATLARI BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR VERGİ SİSTEMİ’

Bir diğer önemli faktörün ise vergi sistemi olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Türkiye’de otomobil fiyatlarını belirleyen en kritik unsurlardan biri ÖTV dilimleri. Yapılan her zam, bazı modellerin bir üst vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor. Özellikle ÖTV matrahında kritik eşiklerde bulunan modeller, küçük bir zamla bile ciddi fiyat artışlarına sahne olabiliyor. Bu durum da otomobil fiyatlarının belirlenmesinde markaların kurun ötesinde stratejik kararlar aldığını ortaya koyuyor” diye konuştu.

PİYASA KOŞULLARININ FİYATLARA ETKİSİ

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuç olarak; Mayıs zammı, hem döviz kurundaki artışın hem de markaların fiyat pozisyonlama stratejilerinin bir sonucu. Kurda yaklaşık yüzde 1,6’lık bir artış yaşanırken, bazı modellerde yüzde 10’un üzerinde fiyat artışları dikkat çekiyor. Bu da markaların, yalnızca maliyet artışlarını değil; piyasa koşulları, satış hedefleri ve vergi dilimlerini de göz önünde bulundurarak hareket ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle ÖTV matrah düzenlemeleri yapılmadığı sürece, bu artışların tüketici nezdinde daha da hissedilir hale gelmesi bekleniyor diyebiliriz.”

Son bir ayda en çok zam yapan ilk 16 markanın binek otomobiller ve SUV araçlar için ortalama fiyat artışları: 

  1. Mercedes-Benz: % 6.1
  2. BYD: % 5.9
  3. Toyota: % 5.5
  4. KG Mobility: % 5.4
  5. Citroën: % 4.7
  6. Land Rover: % 4.2
  7. Volkswagen: % 4.1
  8. Skoda: % 3.6
  9. DS Automobiles: % 2.8
  10. Chery: % 2.7
  11. Suzuki: % 2.7
  12. BMW: %2.5
  13. Peugeot: %2.4
  14. Kia: %2.4
  15. Opel: %2.1
  16. Honda: %2.0

TAM LİSTE (Yana kaydırarak fiyat artışlarını görebilirsiniz)

İlgili Haberler
'Çin'de neler gördüm'
'Çin'de neler gördüm'
0
  • ALTIN GRAM - TL 4202,15 1,66%
  • ALTIN ONS 3385,52 1,55%
  • BIST 100 9135,65 0,26%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,697 -0,698%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37877 -0,26619%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,15 -0,0123%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,6062 0,1111%
  • EURO/DOLAR 1,1357 0,3672%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8922 0,5941%
  • STERLIN/DOLAR 1,33935 0,73293%
Borsa Haberleri
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL