Türkiye otomobil pazarında pek çok marka ve modelin mayıs ayı zam oranları belli olmaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurlarında yüzde 1,6’lık bir artış olmasına rağmen markaların zamlarında kur artışının çok üzerinde oranlar görüldüğünü söyledi.

Derya Karayağız Tahmaz / dkarayagiz@ekonomist.com.tr

Nisan ayı boyunca Euro/TL kurunun ortalama 42,75 TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Yalçın, “2 Mayıs itibarıyla Euro 43,45 TL civarında seyrediyor. Yani yaklaşık yüzde 1,6’lık bir artış söz konusu. Ancak markaların bugün yaptığı zam oranlarına baktığımızda, kur artışının çok üzerinde oranlar görüyoruz. Bu da bize, fiyat artışlarının yalnızca döviz kuruna bağlı olmadığını net bir şekilde gösteriyor” dedi.

‘FİYATLARI BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR VERGİ SİSTEMİ’

Bir diğer önemli faktörün ise vergi sistemi olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Türkiye’de otomobil fiyatlarını belirleyen en kritik unsurlardan biri ÖTV dilimleri. Yapılan her zam, bazı modellerin bir üst vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor. Özellikle ÖTV matrahında kritik eşiklerde bulunan modeller, küçük bir zamla bile ciddi fiyat artışlarına sahne olabiliyor. Bu durum da otomobil fiyatlarının belirlenmesinde markaların kurun ötesinde stratejik kararlar aldığını ortaya koyuyor” diye konuştu.

PİYASA KOŞULLARININ FİYATLARA ETKİSİ

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuç olarak; Mayıs zammı, hem döviz kurundaki artışın hem de markaların fiyat pozisyonlama stratejilerinin bir sonucu. Kurda yaklaşık yüzde 1,6’lık bir artış yaşanırken, bazı modellerde yüzde 10’un üzerinde fiyat artışları dikkat çekiyor. Bu da markaların, yalnızca maliyet artışlarını değil; piyasa koşulları, satış hedefleri ve vergi dilimlerini de göz önünde bulundurarak hareket ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle ÖTV matrah düzenlemeleri yapılmadığı sürece, bu artışların tüketici nezdinde daha da hissedilir hale gelmesi bekleniyor diyebiliriz.”

Son bir ayda en çok zam yapan ilk 16 markanın binek otomobiller ve SUV araçlar için ortalama fiyat artışları:

Mercedes-Benz: % 6.1 BYD: % 5.9 Toyota: % 5.5 KG Mobility: % 5.4 Citroën: % 4.7 Land Rover: % 4.2 Volkswagen: % 4.1 Skoda: % 3.6 DS Automobiles: % 2.8 Chery: % 2.7 Suzuki: % 2.7 BMW: %2.5 Peugeot: %2.4 Kia: %2.4 Opel: %2.1 Honda: %2.0

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