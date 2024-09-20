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Hibrit araç ithalatında düzenleme

Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.

20 Eylül 2024 | 08:02
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 08:02
Hibrit araç ithalatında düzenleme
  • Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre geçtiğimiz yıl elektrikli araç ithalatına getirilen 7 bölgede 20 servis açma şartı kapsamına hibrit motorlu araçlar da eklendi.
  • Düzenleme ile 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmesi istenecek.
  • Araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin ise TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. (TRT Haber)
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İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
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