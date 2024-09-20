Hibrit araç ithalatında düzenleme
Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.
20 Eylül 2024 | 08:02
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 08:02
- Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre geçtiğimiz yıl elektrikli araç ithalatına getirilen 7 bölgede 20 servis açma şartı kapsamına hibrit motorlu araçlar da eklendi.
- Düzenleme ile 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmesi istenecek.
- Araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin ise TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. (TRT Haber)