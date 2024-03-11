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Hollandalı Carver, Türkiye’de satışa çıkıyor

Mikromobilite çözümleri konusunda Avrupa’nın önde gelen markalarından Carver, Türkiye’de GRS Automobility güvencesiyle satışa çıkıyor.

11 Mart 2024 | 11:14
Hollandalı Carver, Türkiye’de satışa çıkıyor

Hollandalı marka iki farklı model ve iki farklı alt donanım seviyesiyle nisan ayında yollarla buluşacak. 

Test sürüşleri ve ön sipariş süreci başlayan iki farklı donanım seviyesi ile gelen Carver S+ Carver R+ ve lojistiğe yönelik Carver Cargo modellerinin şehir içinde yolculukları pratik hale getirmesi bekleniyor. 

Yalnızca 98cm genişliği, 1+1 oturma düzeni, 75 litrelik bagaj hacmiyle, akıllı ve ekonomik seyahat çözümler sunan yüzde 100 elektrikli Carver’ın S+ modeli, 80 km/s son hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özellikleriyle öne çıkıyor. 

Carver R+ modeli ise 45 km/s son hızıyla 130 km menzil ile şehir içi ulaşımda ciddi bir alternatif olması bekleniyor. 

Tüm modelleri B sınıfını ehliyet ile kullanılabilirken dileyenler Carver R+ modelini B motosiklet ehliyetiyle de kullanabilecekler.
 

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