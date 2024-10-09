Honda 0 serisinin özellikleri Japonya'da tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Honda 0 Teknoloji Toplantısı'nda yeni teknolojiler ve 0 serisine dair yaklaşımlar açıklanırken Honda'nın elektrifikasyon ile ilgili küresel vizyonu vurgulandı. Karbon nötr hedefi kapsamında Honda, 2030'a kadar küçük, orta ve büyük boyutlu olmak üzere toplam yedi adet Honda 0 serisi modelini satışa sunmayı hedefliyor.

Honda 0 serisiyle ilgili ilk önemli adımı, bu yılın başında gerçekleştirilen CES 2024'te 'Saloon' ve 'Space-Hub' isimli iki konsept modelini tanıtarak attı. Serinin ilk seri üretim modelinin 2026'da satışa sunulması planlanıyor. Modelin tasarımının konsepte benzer olacağı ve serinin amiral gemisi olarak öne çıkacağı belirtiliyor. Ocak ayında Amerika'da gerçekleşecek CES 2025'te ise Japonya'daki toplantıda tanıtılan teknolojilerin yer alacağı yeni bir 'Honda 0 serisi' modelinin tanıtılması planlanıyor.

Honda 0 Serisi, 'İnce, Hafif ve Bilge' prensibi ile 'Sıfır' felsefesi esasına dayanarak tasarlanıyor. Bu yaklaşım, sanatsal tasarım, gelişmiş sürüş destek sistemleri (AD/ADAS), Nesnelerin İnterneti (IoT) ile araç içi yaşam alanı, sürüş keyfi ve elektrik verimliliği olmak üzere beş temel değeri kapsıyor.

Honda 0 Serisi'ndeki yeni nesil teknolojiler

Honda, 'ince' prensibi, alçak profilli ve kısa çıkıntılara sahip tasarımlar kullanarak araçları hem estetik hem de daha konforlu hale getirmeyi amaçlarken, 'hafif' prensibiyle daha dinamik bir sürüş deneyimi sunmayı ve elektrik verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda Honda, ultra yüksek dayanımlı çelik kullanarak yeni bir elektrikli araç platformunu hayata geçirdi.

Kompakt e-Aks ve ince batarya paketiyle birleşen bu yapı, araç içi alanın daha verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Bu platform, ince batarya paketi ve kompakt e-Aks ile birleşerek, aracın ağırlık merkezini düşürüp dengeli ve dinamik bir sürüş sağlıyor. Yüzde 40 küçültülen e-Aks, daha kompakt bir yerleşim sunarak kabin alanını genişletiyor.

Öte yandan Honda'nın geliştirdiği aktif aerodinamik sistem, aracın hızına göre ön aero deflektörünü devreye sokarak hava direncini azaltıyor. Özellikle SUV gibi yüksek yapılı araçlarda enerji verimliliğini artıran bu teknoloji, düz yolda da yüksek stabilite sağlıyor.

ESNEK ÜRETİM SÜRECİ

Batarya gövdelerinin üretiminde kullanılan yeni döküm teknolojisi sayesinde, parça sayısının önemli ölçüde azaltılması planlanırken bu hamlenin üretim verimliliğini artırması amaçlanıyor. Böylelikle, farklı araç modelleri için esnek bir üretim süreci sunuluyor. Araç gövdesini hafifletmek için CDC birleştirme (metal kaplama) teknolojisini kullanan Honda, yüksek dayanımlı malzemelerle aracın ağırlığını azaltırken aynı zamanda güvenlik performansını artırmayı hedefliyor.

BİLGE PRENSİBİ