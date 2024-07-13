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Honda Jazz Crosstar Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor: Fiyatı belli oldu

Honda, B segmentindeki modeli Jazz'ın Crosstar versiyonunu Türkiye'de yeniden satışa çıkaracak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın kompakt hatchback modeli Jazzs Crosstar, 1 milyon 350 bin lira lansman özel fiyatıyla 20 Temmuz'da Türkiye'de satışa çıkacak.

13 Temmuz 2024 | 00:02
Son Güncellenme: 13 Temmuz 2024 | 00:04
Honda Jazz Crosstar Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor: Fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Jazz, direksiyon desteği sunan Trafikte Sürüş Asistanı donanımıyla trafikte sürücünün üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor.  Yine açıklamaya göre Jazz Elegance 1 milyon 290 bin lira, Jazz Crosstar ise 1 milyon 350 bin lira lansman özel fiyatıyla 20 Temmuz'da Türkiye'de satışa çıkacak.

  • Honda Jazz Crosstar ve Elegance Honda'nın Japon 'Yoo no bi' tasarım felsefesine sadık kalarak tasarlandı.
  • Jazz ailesinde, Gün Işığı Beyazı ve Kristal Kırmızı renkleri iki versiyonda da seçenek olarak sunuluyor. Modeller özelinde ise Crosstar versiyonunda sedefli Fiyort Mavi rengi, Elegance versiyonunda da metalik 'gece yarısı mavisi' renk seçenekleri bulunuyor.
  • Bagaj hacmi normal kullanımda 304 litre iken, arka koltukların katlanmasıyla 1205 litreye ulaşıyor. Arka koltuk diz mesafesi 986 milimetre.
  • Honda'nın e:HEV teknolojisi, 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor.
  • e:HEV hibrit sistemin, lityum iyon bataryanın doğrudan elektrikli tahrik motoruna güç sağladığı 'Elektrikli Sürüş', benzinli ve elektrik motorun beraber devrede olduğu 'Hibrit Sürüş' ve benzinli motorun doğrudan tekerleklere güç sağladığı 'Benzinli Sürüş' olmak üzere üç modu bulunuyor.
  • Sistem, üç sürüş modu arasında otomatik geçiş yaparak akıcı bir sürüş vadediyor.
  • Açıklamaya göre 'Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi', 'Uyarlanabilir Hız Sabitleyici', 'Şerit Takip Uyarı Sistemi', 'Trafik İşareti Tanıma Sistemi' sürücüye güvenli sürüş desteği sağlıyor.
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