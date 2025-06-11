Hurda teşviki ve ilk arabam yerli otomobil aile destek programı son durum

Hurda teşviki beklentisi devam ederken, hükümetten yeni bir destek paketi duyuruldu: "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı." Bu program, özellikle araç sahibi olmayan ancak düşük model bir araç alarak hurda desteğinden faydalanmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

İlk arabam yerli otomobil aile destek programı nedir?



"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı," Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini güçlendirmeyi ve vatandaşların otomobile erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan bir inisiyatiftir. Bu program kapsamında, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere sıfır araç alımında destek sağlanacak.

Programın temel şartları ve koşulları



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda şekillenen bu destek paketi, özellikle düşük gelir gruplarındaki ailelerin satın alma gücüne uygun, uzun vadeli kredi imkanları sunmayı hedefliyor. Programdan faydalanmak isteyen ailelerin sıfır araç alımında yüksek oranda yerlilik yüzdesine sahip araçları tercih etmesi gerekecek. Bu durum, özellikle Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satışlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Başvuru süreci ve beklentiler



Şu an itibarıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" için başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Ancak, programın düşük gelirli ailelerin mobilite seviyesini artıracağı, sosyal refahlarına katkı sağlayacağı ve ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek karbon emisyonunu azaltacağı öngörülüyor. Bu nedenle programa olan talebin oldukça yüksek olması bekleniyor.