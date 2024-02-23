İkinci nesil Hyundai KONA, benzinli ve hibrit olmak üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, geleceğe yönelik elektrifikasyon stratejisi kapsamında, yeni bir B-SUV modeli daha Türkiye'de satışa sunuyor. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:

1 DONANIM SEVİYESİ Şirketin açıklamasına göre Yeni KONA Elektrik, Türkiye'ye özel Advance donanım seviyesiyle satışa çıkıyor. Açıklamaya göre Advance versiyonunun yüzde 10 ÖTV bareminde bulunan fiyatlardan biri olarak Hyundai'nin elektrikli ürün gamındaki pazar payına da katkıda bulunması hedefleniyor.

2 BAZI ÖZELLİKLER Entegre çift 12,3 inçlik panoramik ekran yeni modelde de bulunuyor. Kabin İçi Kamera (ICC), sürücünün dikkatini analiz ederek uykusuzluk veya dikkatsizlik gibi tehlikeli durumlarda sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Markanın açıklamasına göre yeni KONA Elektrik, kaçınma manevrası, kavşak geçişi, güvenli şerit değişimi sağlayan İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA 1.5) gibi ek güvenlik özelliklerine sahip. Araç, Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA), Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA), İleri ve Geri Park Mesafesi Uyarısı (PDW) gibi özellikler sunuyor.

3 ŞU AN İÇİN TEK PİL SEÇENEĞİYLE SUNULUYOR Elektrikli model, Türkiye’de şimdilik tek pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. Advance donanım seviyesiyle beraber gelen 48,4 kWh’lik versiyon, 156 PS (115 kW) güç sağlarken maksimum olarak da 377 kilometrelik bir sürüş menzili (WLTP) sunuyor. Hyundai "100 kW DC hızlı şarj ile KONA Elektrik, 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 48,4 kWh pil seçeneğine sahip standart versiyon, 11 kW AC şarjla da 4 saat 55 dakikada pilini tamamen doldurabiliyor" diyor.

4 'EV MODEL ATAĞIMIZ DEVAM EDECEK' Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Bu yıl satışa sunduğumuz ve IONIQ 6'dan sonra çok cazip fiyatlı ikinci tamamen elektrikli model olan Yeni KONA Elektrik, Hyundai'nin Türkiye'deki EV pazar payını ve satışlarını önemli ölçüde artırmasını sağlayacak. Türk tüketicilerinin beğenerek satın almak isteyeceği en uygun ve en donanımlı elektrikli modelleri pazara sunmaktan dolayı mutluyuz. Fiyatları ve donanımlarıyla dikkat çeken EV model atağımız, 2024 yılında tüm hızıyla devam edecek" dedi.