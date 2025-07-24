Hyundai 2025 fiyat listesi: Elektrikli modellerde fiyat yükseldi, benzinli düştü

Elektrikli araçlarda ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselmesiyle birlikte, Hyundai'nin elektrikli modellerinde 182 bin TL ile 260 bin TL arasında zamlar yaşandı. Özellikle IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinin fiyatları 2 milyon TL'nin üzerine çıktı
Elektrikli Hyundai Modellerinde Fiyat Artışı
Elektrikli otomobillerdeki ÖTV oranının en düşük seviyesi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılmasıyla birlikte, tüm elektrikli araçlarda fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyordu. Hyundai'nin açıkladığı listeye göre, IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinin fiyatı 2 milyon TL'yi aştı ve bu araçlara 260 bin TL zam geldi. Hyundai'nin en uygun fiyatlı elektrikli aracı olan Inster'ın fiyatı ise 182 bin TL arttı.
1 Hyundai Inster Advance
|Marka Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Eski ÖTV
|Yeni ÖTV
|Hyundai Inster Advance 84,5 kW
|1.345.000 TL
|1.527.623 TL
|%10
|%25
2 Hyundai KONA
|Marka Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Eski ÖTV
|Yeni ÖTV
|Hyundai KONA Elektrik Advance 2024
|1.721.300 TL
|1.954.906 TL
|%10
|%25
3 Hyundai IONIQ
|Marka Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Eski ÖTV
|Yeni ÖTV
|Hyundai IONIQ 6 Advance 111 kW
|1.918.500 TL
|2.133.546 TL
|%10
|%25
|Hyundai IONIQ 5 Dynamic Vision Roof 125 kW
|1.919.000 TL
|2.179.349 TL
|%10
|%25
|Hyundai IONIQ 5 Advance 160 kW
|2.867.100 TL
|3.172.977 TL
|%10
|%25
|Hyundai IONIQ 5N 448 kW 4x4
|5.670.000 TL
|6.089.062 TL
|%60
|%75
4 Hyundai IONIQ 5
|Marka Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Eski ÖTV
|Yeni ÖTV
|Hyundai IONIQ 5 Dynamic Vision Roof 125 kW
|1.919.000 TL
|2.179.349 TL
|%10
|%25
|Hyundai IONIQ 5 Advance 160 kW
|2.867.100 TL
|3.172.977 TL
|%10
|%25
|Hyundai IONIQ 5N 448 kW 4x4
|5.670.000 TL
|6.089.062 TL
|%60
|%75
5 Benzinli Hyundai Modellerine İndirim
Benzinli Hyundai Modellerine İndirim
Yeni ÖTV düzenlemesiyle bazı benzinli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70 ve yüzde 75'e düştü. Bu indirimler, Hyundai'nin fiyat listesine de yansıdı. Özellikle i10, i20, Bayon ve Tucson'un baz donanımında fiyat düşüşleri dikkat çekiyor.
6 Fiyatı düşen Hyundai modelleri
|Marka Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel
|1.129.000 TL
|1.066.689 TL
|Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Jump Otomatik
|1.180.000 TL
|1.114.856 TL
|Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Style
|1.215.000 TL
|1.147.912 TL
|Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk
|1.295.000 TL
|1.223.467 TL
|Hyundai İ20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel
|1.234.000 TL
|1.165.856 TL
|Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik
|1.392.000 TL
|1.315.078 TL
|Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Style
|1.449.000 TL
|1.408.956 TL
|Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Elite
|1.549.000 TL
|1.506.177 TL
|Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel
|1.362.000 TL
|1.286.745 TL
|Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik
|1.516.000 TL
|1.474.094 TL
|Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style
|1.570.000 TL
|1.526.595 TL
|Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Elite
|1.680.000 TL
|1.633.539 TL
|Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT
|2.169.000 TL
|1.999.900 TL