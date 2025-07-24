ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hyundai 2025 fiyat listesi: Elektrikli modellerde fiyat yükseldi, benzinli düştü

Hyundai, yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından güncel fiyat listesini yayınladı. Bu düzenlemeyle birlikte elektrikli otomobil fiyatları yükselirken, benzinli modellerde indirimler görüldü. Peki Hyundai modellerinde güncel fiyatlar ne oldu? İşte detaylar

24 Temmuz 2025 | 21:09
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2025 | 21:12
Hyundai 2025 fiyat listesi: Elektrikli modellerde fiyat yükseldi, benzinli düştü

Elektrikli araçlarda ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselmesiyle birlikte, Hyundai'nin elektrikli modellerinde 182 bin TL ile 260 bin TL arasında zamlar yaşandı. Özellikle IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinin fiyatları 2 milyon TL'nin üzerine çıktı

Elektrikli Hyundai Modellerinde Fiyat Artışı

Elektrikli otomobillerdeki ÖTV oranının en düşük seviyesi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılmasıyla birlikte, tüm elektrikli araçlarda fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyordu. Hyundai'nin açıkladığı listeye göre, IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinin fiyatı 2 milyon TL'yi aştı ve bu araçlara 260 bin TL zam geldi. Hyundai'nin en uygun fiyatlı elektrikli aracı olan Inster'ın fiyatı ise 182 bin TL arttı.

1 Hyundai Inster Advance

Hyundai Inster Advance
Marka ModelEski FiyatYeni FiyatEski ÖTVYeni ÖTV
Hyundai Inster Advance 84,5 kW1.345.000 TL1.527.623 TL%10%25

2 Hyundai KONA

Hyundai KONA
Marka ModelEski FiyatYeni FiyatEski ÖTVYeni ÖTV
Hyundai KONA Elektrik Advance 20241.721.300 TL1.954.906 TL%10%25

3 Hyundai IONIQ

Hyundai IONIQ
Marka ModelEski FiyatYeni FiyatEski ÖTVYeni ÖTV
Hyundai IONIQ 6 Advance 111 kW1.918.500 TL2.133.546 TL%10%25
Hyundai IONIQ 5 Dynamic Vision Roof 125 kW1.919.000 TL2.179.349 TL%10%25
Hyundai IONIQ 5 Advance 160 kW2.867.100 TL3.172.977 TL%10%25
Hyundai IONIQ 5N 448 kW 4x45.670.000 TL6.089.062 TL%60%75

4 Hyundai IONIQ 5 

Hyundai IONIQ 5 
Marka ModelEski FiyatYeni FiyatEski ÖTVYeni ÖTV
Hyundai IONIQ 5 Dynamic Vision Roof 125 kW1.919.000 TL2.179.349 TL%10%25
Hyundai IONIQ 5 Advance 160 kW2.867.100 TL3.172.977 TL%10%25
Hyundai IONIQ 5N 448 kW 4x45.670.000 TL6.089.062 TL%60%75
     

5 Benzinli Hyundai Modellerine İndirim

Benzinli Hyundai Modellerine İndirim

Benzinli Hyundai Modellerine İndirim

Yeni ÖTV düzenlemesiyle bazı benzinli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70 ve yüzde 75'e düştü. Bu indirimler, Hyundai'nin fiyat listesine de yansıdı. Özellikle i10, i20, Bayon ve Tucson'un baz donanımında fiyat düşüşleri dikkat çekiyor.

6 Fiyatı düşen Hyundai modelleri

Fiyatı düşen Hyundai modelleri
Marka ModelEski FiyatYeni Fiyat
Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Jump Manuel1.129.000 TL1.066.689 TL
Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Jump Otomatik1.180.000 TL1.114.856 TL
Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Style1.215.000 TL1.147.912 TL
Hyundai İ10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk1.295.000 TL1.223.467 TL
Hyundai İ20 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel1.234.000 TL1.165.856 TL
Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik1.392.000 TL1.315.078 TL
Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Style1.449.000 TL1.408.956 TL
Hyundai İ20 1.0 T-GDI 100 PS Elite1.549.000 TL1.506.177 TL
Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel1.362.000 TL1.286.745 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump Otomatik1.516.000 TL1.474.094 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style1.570.000 TL1.526.595 TL
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Elite1.680.000 TL1.633.539 TL
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT2.169.000 TL1.999.900 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL