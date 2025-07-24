Hyundai 2025 fiyat listesi: Elektrikli modellerde fiyat yükseldi, benzinli düştü

Elektrikli araçlarda ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselmesiyle birlikte, Hyundai'nin elektrikli modellerinde 182 bin TL ile 260 bin TL arasında zamlar yaşandı. Özellikle IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinin fiyatları 2 milyon TL'nin üzerine çıktı

Elektrikli Hyundai Modellerinde Fiyat Artışı

Elektrikli otomobillerdeki ÖTV oranının en düşük seviyesi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılmasıyla birlikte, tüm elektrikli araçlarda fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyordu. Hyundai'nin açıkladığı listeye göre, IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerinin fiyatı 2 milyon TL'yi aştı ve bu araçlara 260 bin TL zam geldi. Hyundai'nin en uygun fiyatlı elektrikli aracı olan Inster'ın fiyatı ise 182 bin TL arttı.