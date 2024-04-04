Hyundai i20 Style Limited Edition satışa çıkıyor, fiyatı duyuruldu

Hyundai Assan’ın İzmit Fabrikasında üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği i20, mevcut donanım seviyelerine bir yenisi eklendi. Hyunadi Assan'dan yapılan açıklamaya göre Style Limited Edition, 1.4 litrelik benzinli motorla kombine ediliyor.

Açıklamaya göre Hyundai i20, Style Limited Edition donanım seviyesiyle birlikte dış görünüşe önem veren tüketicilere hitap ediyor. Hyundai i20, bu versiyonu sadece kırmızı ve beyaz renklerle satışa sunuyor. Mevcut sportif duruşunu güçlendirmeyi hedefleyen i20 Style Limited Edition, piano siyahı tavan rengine sahip. Açıklamada "Hyundai i20 Style Limited Edition’ın kampanyalı satış fiyatı ise 1.105.000 TL" denildi.