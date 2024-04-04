ARA
Bist 100
8945,8
-1,05%
Bist 100
Dolar/TL
31,9577
0,0131%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7557
0,2747%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0843
0,0609%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2362,88
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hyundai i20 Style Limited Edition satışa çıkıyor, fiyatı duyuruldu

Hyundai Assan açıklamasına göre i20 modelinin güncel versiyonlarına "Style Limited Edition" donanım seviyesi eklendi.

04 Nisan 2024 | 02:14
Hyundai i20 Style Limited Edition satışa çıkıyor, fiyatı duyuruldu

Hyundai Assan’ın İzmit Fabrikasında üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği i20, mevcut donanım seviyelerine bir yenisi eklendi. Hyunadi Assan'dan yapılan açıklamaya göre Style Limited Edition, 1.4 litrelik benzinli motorla kombine ediliyor.
Açıklamaya göre Hyundai i20, Style Limited Edition donanım seviyesiyle birlikte dış görünüşe  önem veren tüketicilere hitap ediyor. Hyundai i20, bu versiyonu sadece kırmızı ve beyaz renklerle satışa sunuyor. Mevcut sportif duruşunu güçlendirmeyi hedefleyen i20 Style Limited Edition, piano siyahı tavan rengine sahip. Açıklamada "Hyundai i20 Style Limited Edition’ın kampanyalı satış fiyatı ise 1.105.000 TL" denildi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2362,88 0,01%
  • ALTIN ONS 2299,72 0%
  • BIST 100 8945,8 -1,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,614 -0,054%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35173 -0,07614%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,3 -0,1757%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,9577 0,0131%
  • EURO/DOLAR 1,0843 0,0609%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7557 0,2747%
  • STERLIN/DOLAR 1,26516 -0,0079%
Günün En Çok Okunanları
ABD ve Çin arasındaki 'çip çekişmesinde' yeni perde
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Nisan ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Nisan ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Elektrikli oto satışlarında rekor artış... Dizelde kan kaybı sürüyor
Elektrikli oto satışlarında rekor artış... Dizelde kan kaybı sürüyor
Enflasyon düzeltmesine ‘düzeltme’ şart
GERİ
İLERİ
ABD ve Çin arasındaki 'çip çekişmesinde' yeni perde
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Nisan ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Borsa liginin ilk çeyrek performansı: Yatırımcısını en çok sevindiren Beşiktaş oldu
Nisan ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Elektrikli oto satışlarında rekor artış... Dizelde kan kaybı sürüyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL