  • Okullar ne zaman kapanıyor, tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatil hangi tarihte başlıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini resmî olarak yayımlayarak il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine göndermişti. Kasım ayının gelmesiyle birlikte, öğrenciler ve eğitim camiası yılın ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağına odaklandı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor, tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatil hangi tarihte başlıyor?


20 milyona yakın öğrenci için heyecanla beklenen ilk ara tatil yaklaşıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî çalışma takvimine göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 günlük dinlenme fırsatı bulacak.

 

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İlk Ara Tatil (Kasım Ara Tatili)

MEB'in yayımladığı takvime göre, öğrencilerin merakla beklediği birinci dönem ara tatili tarihleri şöyledir:

Birinci Dönem Ara Tatili Başlangıcı: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Birinci Dönem Ara Tatili Bitişi: 14 Kasım 2025 Cuma

Öğrenciler, 7 Kasım 2025 Cuma günü derslerin bitimiyle birlikte okullar kapanacak ve ara tatile başlayacak ve 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklardır.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait resmî çalışma takvimi, tüm tatil ve dönem başlangıç tarihlerini netleştirmiştir.

İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılının kritik tarihleri:

Dönem/TatilTarihlerSüre
İlk Ara Tatil10 – 14 Kasım 2025Hafta sonu ile birlikte 9 gün
Yarıyıl (Sömestr) Tatili19 – 30 Ocak 20262 hafta
İkinci Dönemin Başlangıcı2 Şubat 2026 
İkinci Ara Tatil16 – 20 Mart 2026Hafta sonu ile birlikte 9 gün
Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı)19 Haziran 2026 

 

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin merakla beklediği mesleki çalışma (seminer) dönemine ilişkin önemli bir karar aldıklarını duyurdu.

Öğretmen Seminerleri Çevrim İçi Yapılacak

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetleri olan seminerler, yüz yüze değil çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

Bakan Yusuf Tekin'in Açıklaması:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz.

Bu karar, öğretmenlerin kasım ara tatilini daha esnek bir şekilde değerlendirmesine olanak tanıyacak. Öğretmenler, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasındaki mesleki çalışmalarını diledikleri yerden çevrim içi platformlar üzerinden tamamlayabilecekler.
