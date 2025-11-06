Okullar ne zaman kapanıyor, tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatil hangi tarihte başlıyor?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin merakla beklediği mesleki çalışma (seminer) dönemine ilişkin önemli bir karar aldıklarını duyurdu.

Öğretmen Seminerleri Çevrim İçi Yapılacak

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğretmenlerin mesleki gelişim faaliyetleri olan seminerler, yüz yüze değil çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

Bakan Yusuf Tekin'in Açıklaması:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz.”

Bu karar, öğretmenlerin kasım ara tatilini daha esnek bir şekilde değerlendirmesine olanak tanıyacak. Öğretmenler, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasındaki mesleki çalışmalarını diledikleri yerden çevrim içi platformlar üzerinden tamamlayabilecekler.